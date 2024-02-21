به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی فرد پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست مشترک نامزدهای انتخابات مجلس با مسئولان استان خوزستان بیان کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند هرکسی که می‌خواهد خود را در معرض آرای مردم بگیرد باید عصاره همه خوبی‌های شهر خود باشد.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب برای نامزدهای انتخابات یک سری شاخصه‌ها را ذکر کرده‌اند، گفت: نامزدهای انتخاباتی از خود بپرسند که آیا عصاره همه خوبی‌ها هستند. وقتی در بین مردم حضور پیدا می‌کنند مراقب وعده‌ها و حرف‌های خود باشند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان عنوان کرد: نامزدهای انتخاباتی گاهی وعده‌هایی را می‌دهند که در توان و در حوزه اختیارات آنها نیست. نامزدهای انتخاباتی مراقب وعده‌های خود باشند.

حجت الاسلام موسوی فرد با تأکید بر اینکه بایستی اولین رسالت در عرصه خدمت تقویت بنیه انقلاب اسلامی ایران باشد، گفت: انقلاب اسلامی دستاوردهای بسیاری داشته و باید از این دستاوردها و موفقیت‌ها به خوبی مراقبت و آنها را تقویت کرد.

امام جمعه اهواز ادامه داد: نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی باید مراقب باشند که به خاطر چند رأی زحمات ۴۵ ساله انقلاب اسلامی ایران را ویران نکنند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص مشارکت حداکثری مردم، اظهار کرد: هر کدام از نامزدها قبل از اینکه به فکر رأی آوردن خودشان باشند باید تلاش کنند که زمینه حضور حداکثری مردم را فراهم کنند.

حجت الاسلام موسوی فرد عنوان کرد: دومین تأکید رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات این است که به چه کسی رأی بدهیم. واقعاً باید کسی بیاید که تلاش حداکثری داشته باشد. بنا نیست برای اینکه رأی بیاوریم تمامی مبانی اخلاقی را زیر پا بگذاریم.