همایش جوان ایرانی پرچمدار پیشرفت در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ییلاقی شامگاه سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: به مناسبت هفته جوان، ویژه برنامه‌های مختلفی در استان مازندران برگزار می‌شود و جوانانی که دستاوردهایی داشتند مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

وی با تبریک فرارسیدن میلاد حضرت علی‌اکبر (ع) با اشاره به اینکه هفته جوان امسال از سی‌ام بهمن‌ماه آغاز و تا ششم اسفندماه ادامه دارد، برنامه‌های هفته جوان مازندران را تشریح کرد.

وی با تاکید براینکه برنامه‌های هفته جوان امسال با محوریت تبیین روایت پیشرفت برگزار می‌شود، افزود: این موضوع، جهاد تبیین موردنظر مقام معظم رهبری را هم محقق خواهد کرد.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان مازندران یادآور شد: شعار هفته جوان امسال "جوان ایرانی، پرچمدار پیشرفت" بوده و برنامه‌های هفته جوان با هدف ایجاد نشاط، خدمت‌رسانی به جوانان و ایجاد بستر برای نقش‌آفرینی جوانان برگزار خواهد شد.

ییلاقی ادامه داد: در هفته جوان توجه به مساله جوانان و ارائه خدمات ویژه به این قشر ازجمله مشاوره کسب و کار، خانواده و ازدواج و برگزاری کارگاه‌های ویژه جوانان در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات در اسفندماه گفت: جوانان همواره در موضوعات مهم و سرنوشت‌ساز نقش مؤثر خود را داشتند و مطمئناً در اسفندماه بار دیگر حضوری آگاهانه و مؤثر خواهند داشت.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان مازندران از برگزاری همایش جوان ایرانی پرچمدار پیشرفت در روز چهارشنبه ۲ اسفندماه همزمان با ولادت حضرت علی‌اکبر (ع) در سالن شهید باغبانی حوزه هنری استان خبر داد و گفت: در این برنامه از توانمندی هنری سمن‌های جوان رونمایی خواهد شد.

ییلاقی، آئین تجلیل از سمن‌های موفق تولیدکننده آثار هنری و رسانه‌ای، آئین تجلیل از جوانان مؤثر مازنی، جشن وصال ویژه برنامه ازدواج زوج‌های جوان، همایش جوانان دارای تجربه موفق (دهه هشتادی‌ها)، همایش جهاد تبیین اندیشه سیاسی جوان با بصیرت انقلابی، زنگ جوان مدارس و دانشگاه‌ها، محافل قرآن و عترت جوان و جشن ولادت حضرت علی اکبر (ع) را از دیگر برنامه‌های در دست اجرای هفته جوان امسال ذکر کرد.

وی یادآور شد: سلسله کارگاه‌های آموزشی خانواده موفق و مهارت‌های زندگی و ازدواج ویژ هفته جوان در شهرستان‌ها برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان مازندران با اعلام اینکه اولین روز هفته جوان به نام "جوان مؤمن، افتخارآفرین، دانا و پرانگیزه" نامگذاری شده است، دیگر عناوین روزشمار هفته جوان را "جوان، سلامت و سبک زندگی"، "جوان، خودباوری، معتقد به اصل "ما می‌توانیم"، "جوان، جهاد علمی و پیشرفت اقتصادی"، "جوان انقلابی، استکبارستیزی و عزت ملی"، "جوان، عدالت و مبارزه با فساد" و "جوان، انتظار و تمدن اسلامی" اعلام کرد.

ییلاقی یادآور شد: در این هفته، جوانان موفق در حوزه‌های ادبیات، قرآن و خادم اهل بیت، فیلم، موسیقی، ورزش، کارآفرینی، دانش بنیان، کنشگر فعال رسانه و فضای مجازی، فعال اجتماعی و فعال جهادی تجلیل خواهند شد.