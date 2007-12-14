نخستین بازی جدی عطاران در "نشانی" است

فریدون حسن‌پور در این باره به خبرنگار مهر گفت: "همه کارهایم به نوعی حال و هوای درونی خودم هستند و به همین خاطر اگر با فیلمنامه‌ای ارتباط برقرار نکنم آن را نمی‌سازم. "نشانی" هم مثل آثار قبلی حال و هوای خاص خود را دارد که برگرفته از احساس درونی خودم است و امیدوارم مخاطبان با این فیلم ارتباط برقرار کنند."

در فیلم سینمایی "نشانی" رضا عطاران ایفاگر نقشی متفاوت است. حسن‌پور در این باره گفت: "در این فیلم عطاران نخستین نقش جدی خود را ایفا کرده و من از ابتدا نسبت به واکنش مخاطبان به بازی جدی این بازیگر طنز دغدغه نداشتم. طبیعتا مخاطبان عطاران را با کارهای طنز می‌شناسند، ولی به صورت طبیعی بعد از گذشت دقایقی از فیلم به راحتی او را می پذیرند."

حسن‌پور در پایان از آماده شدن "نشانی" و اکران آن به همراه فیلم "بالاتر از آسمان" در جشنواره فجر خبر داد و درباره فعالیت بعدی خود گفت: "در حال حاضر مشغول بررسی دو فیلمنامه هستم. یکی از آنها دغدغه چند سال اخیر من است که در این مدت درباره آن یادداشت برداشته‌ام و امیدوارم بتوانم هر چه زودتر نگارش فیلمنامه را شروع کنم."

فیلمنامه "نشانی" را محمدعلی طالبی نوشته و حسن‌پور آن را بازنویسی کرده است. داستان درباره نوجوانی است که در دبیرستان شبانه‌روزی درس می‌خواند و متوجه می‌شود می‌تواند به پدرش دسترسی داشته باشد. او راهی بسیار دشوار برای رسیدن به هدف انتخاب می‌کند. در "نشانی" فاطمه صادقی به همراه بازیگران محلی بازی کرده‌اند و محمدمهدی دادگو تهیه‌کننده آن بوده است.