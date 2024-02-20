به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی بعد از ظهر سه شنبه در نشست صمیمی با فعالان فضای مجازی استان، رسانه‌ها را محور اصلی ارتقا آگاهی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه امروزه رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در جامعه ایفا می‌کنند، اگر بخواهیم در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… کاری انجام دهیم، باید همراهی آنها را داشته باشیم.

وی افزود: یکی از نیازی‌های فعلی در جامعه ما افزایش و ارتقا سطح آگاهی سیاسی مردم است که راه رسیدن به این هدف کمک گرفتن و استفاده از رسانه‌ها است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه رسانه‌های کرمانشاه در آستانه انتخابات می‌توانند روی ارتقا سطح آگاهی سیاسی مردم و حضورشان در پای صندوق‌های رأی تأثیرگذار باشند، گفت: به دنبال اعمال هیچ سیاستی بر رسانه‌ها نیستیم و تنها از رسانه‌ها در خواست می‌کنیم با روش‌های هنرمندانه و تولید محتوا، در این زمینه نقش داشته باشند.

وی در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت مشارکت در انتخابات اشاره کرد و گفت: انتخابات ضعیف به معنای کشور ضعیف است و هرچقدر ضعیف‌تر باشیم، فشارها و هجمه‌های دشمنان هم علیه ما بیشتر می‌شود.

شعبانی تاکید کرد: باید این آگاهی رسانی در جامعه ایجاد شود که اگر می‌خواهیم مشکلاتمان در حوزه‌های مختلف حل شود، باید یک کشور قوی داشته باشیم و یکی از ابزارهای مهم برای قوت کشور، شرکت بالا در انتخابات است.

وی خاطرنشان کرد: باید این آگاهی سیاسی را در بین مردم بالا ببریم که اگر در انتخابات شرکت کنند، قبل از اینکه نام فرد خاصی از صندوق آرا بیرون بیاید، به ایران قوی رأی داده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش در خصوص برخی تخلفات انتخاباتی مانند خرید و فروش آرا هم گفت: برای اینکه این تخلف را کاهش دهیم، باید یک فرهنگ سازی در خصوص آن در جامعه صورت بگیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه به منظور پیشگیری و برخورد با تخلفات انتخاباتی یک هیأت استانی نظارت بر تبلیغات انتخابات با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف شکل گرفته، عنوان کرد: تاکنون در بحث انتخابات تعدادی از مدیران را به دلیل تخلفات انتخاباتی به دادسرا معرفی کرده‌ایم و به تعدادی از کاندیداها که تبلیغات زودهنگام داشته‌اند هم تذکر داده‌ایم.

شعبانی در پایان اعلام کرد: ما در استانداری کرمانشاه از هیچ کاندیدایی حمایت نمی‌کنیم و علیه هیچ کاندیدایی هم موضع گیری نخواهیم داشت. ‌