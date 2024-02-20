رای اولی ها همواره در شور آفرینی انتخابات نقش مهمی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، صدراله بابلی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست جشن تکلیف سیاسی رأی اولی‌های سرپل ذهاب اظهار کرد: مجموعه آموزش و پرورش و خصوصاً رأی اولی‌ها همواره در شور آفرینی انتخابات نقش مهمی داشتند.

وی با اشاره به اینکه قبل از انقلاب ما در حوزه تعلیم و تربیت و در حوزه امنیت و در حوزه فرهنگی و همچنین در حوزه بهداشتی وضعیت مناسبی نداشتیم، گفت: در استان کرمانشاه قبل از انقلاب ما ۲۵۰ مدرسه داشتیم اما امروز به برکت انقلاب بیش از ۴ هزار مدرسه در استان وجود دارد.

فرماندار سرپل ذهاب تصریح کرد: دشمنان بدانند ما ملتی بصیر و هوشمند داریم و نمی‌تواند بر ما غلبه کنند و جوانان و نوجوانان ما آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم را مد نظر خود قرار می‌دهندو بنا بر رهنمود حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در مورد انتخابات حضوری با شکوه خواهند داشت.

وی ادامه داد: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند انتخابات لیله القدر نظام است و همه ما مکلف هستیم که رهنمودها و فرامین رهبر انقلاب را به درستی اجرا کنیم و با حضور در پای صندوق‌های رأی نشان دهیم که هر رأی ما یک تیر بر قلب دشمنان نظام و انقلاب است.

بابلی خاطرنشان کرد: تبلیغات رسانه‌ای دشمن به صورت گسترده برای تحریم انتخابات صورت گرفته است اما کور خواندند چون مردم عزیز ما بصیر و زمان شناس هستند.

