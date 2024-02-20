بانوی پاراتکواندو کار قمی در جام فدراسیون جهانی تکواندو طلا گرفت

علی آهنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات بخش زنان جام بین المللی ریاست فدراسیون جهانی کاراته در حالی شامگاه اول اسفند به پایان رسید که یک پاراتکواندو کار قمی صاحب گردن آویز طلای این مسابقات شد.

رییس هیات تکواندو استان قم افزود: مرضیه نصراللهی پاراتکواندوکار قمی در وزن بعلاوه ۶۵ کیلوگرم در این مسابقات حضور داشت که پس از برتری مقابل ورزشکار مکزیکی که رتبه پنجم این وزن در جهان را دارد توانست به فینال مسابقات راه یابد.

وی ادامه داد: نصراللهی در دیدار فینال موفق شد مقابل پاراکواندوکار تایلندی به برتری دست یافته و به عنوان قهرمانی وزن بعلاوه ۶۵ کیلوگرم دست یابد.

رییس هیات تکواندو استان قم ابراز داشت: مرضیه نصراللهی تمرینات خود برای حضور در این مسابقات را زیر نظر استاد فرشته کریمی مهر که مربی پایه او بود به انجام رسانده بود.