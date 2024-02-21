دیدارهای حضوری تبلور خدمت صادقانه مسوولان کردستان به مردم

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: خدمت به مردم در شعار میسر نمی‌شود، خدمت صادقانه قبل از اینکه شعار باشد یا عمل، یک وظیفه و عبادتی الهی است.

صداقت با مردم، مهر و امید می‌آفریند و روزنه‌های آرامش میان مردم و اعتماد به دولتمردان را فراهم می‌کند.

حتماً خبر را در ماههای گذشته شنیدید که استاندار کردستان عنوان مردمی‌ترین استاندار کشور را کسب کرد و سه‌شنبه یکم اسفند ماه ۱۲۸ مین سفر «اسماعیل زارعی‌کوشا» به شهرهای کردستان شکل گرفت که گواهی بر مردمی بودن این استاندار در کردستان است.

زارعی‌کوشا در سفر به شهر مرزی مریوان که البته دومین سفر ایشان به این شهر مرزی از ایام دهه فجر تاکنون به شمار می‌رود، در جمع پرشور مردم و بازاریان مریوان قرار گرفت و بی‌واسطه از نزدیک در جریان خواسته‌ها و دغدغه بازاریان و کسبه قرار گرفت و و پای صحبت جمعی از کسبه این شهرستان نشست.

بازاریان مریوانی و مردمی که در بازار حضور داشتند از نزدیک مشکلات و خواسته‌های عمومی و صنفی خود را با استاندار کردستان در میان نهادند.

استاندار کردستان ۱۲۸ سفر برای خدمت رو در رو و چهره به چهره در مدت ۲۷ ماه خدمت در استان داشته است یعنی به طور متوسط هر ماه ۶ سفر، با این رویکرد که پیوند عمیق بین مردم و مسئولین تنها با ارتباط مستقیم و بی واسطه شکل می‌گیرد، به کرات در جمع آحاد مختلف مردم حاضر شده است و بارها در رابطه با سفرهای شهرستانی و حضور در بخش‌ها، روستاها و دهستان‌ها تاکید کرده‌اند که حضور مسؤولان در میان مردم باعث تقویت همبستگی دولت و ملت، رفع و احصای مشکلات و اعتمادسازی مردم خواهد شد کما اینکه دسترسی آسان به مسؤولان نیز از نمادهای انقلابی بودن مسؤولان است.

با توجه به اینکه خدمت به مردم، رونق اقتصادی و ارتقای معیشت مردم استان رویکرد دولت سیزدهم و همواره اولویت اول استاندار کردستان بوده و خواهد بود زارعی کوشا به عنوان موفق‌ترین استاندار در طرح ملی شهریاران و طلایه‌دار اجرای سیاست مردمی سازی دولت در سطح کشور شناخته شده است که امروز حضور گرم ایشان در میان بازاریان و آحاد مردم خونگرم و متدین شهرستان مریوان، گواه این ادعاست.

زارعی کوشا پیگیری مداوم برای تحقق حداکثری مصوبات سفر رئیس جمهور به دیار فرهنگی کردستان را از اهداف و رسالت خطیر خود برای ایجاد تحول و توسعه اقتصادی در این استان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه حضور مدیران در میدان مشکلات مردم را بی‌واسطه حل می‌کند، گفت: میان مردم بودن، شناخت مسائل و مشکلات آنها و یافتن راهکاری برای رفع مشکل و حل مسئله، مصداق حرکت جهادی و میدانی مدیران است.

مدرسه ۱۶ کلاسه شهید فهمیده به بهره‌برداری رسید

در این سفر با حضور استاندار کردستان و جمعی از مسؤولان، مدرسه ۱۶ کلاسه شهید فهمیده در شهرک اوراز شهرستان مریوان با اعتبار ۲۶ میلیارد تومان افتتاح شد.

در دهه فجر امسال نیز طی سفر یک روزه استاندار کردستان به شهرستان مریوان، مدارس متمرکز روستاهای شیخ عطار و باغان، سیف علیا، میژگه دریژ و چاوگ شامل ۳۱ کلاس درس با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان با مشارکت نوسازی مدارس و خیرین مدرسه ساز در قالب پروژه‌های آموزشی دهه فجر، افتتاح شد.

در سال جاری در مجموع ۱۲ مدرسه با ۶۳ کلاس درس و صرف اعتبار بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال در شهرستان مریوان احداث شده است.

حضور مسؤولان در میدان، محور حل مشکلات و تقویت اعتماد مردم است

استاندار کردستان با بیان اینکه حضور مدیران و مسؤولان در میدان، مشکلات مردم را بی‌واسطه حل می‌کند، گفت: میان مردم بودن، شناخت مسائل و مشکلات آنها و یافتن راهکاری برای رفع مشکل و حل مسئله، مصداق حرکت جهادی و میدانی مدیران است.

وی در پایان سفر خود شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در فاصله ۱۰ روز از سفر قبلی به مریوان امروز نیز با افتخار برای افتتاح چند پروژه آموزشی، ارتباطی، ورزشی، تولیدی و حضور در جمع مردم در بازار به این شهرستان سفر کردیم.

وی تحقق وعده‌ها را ویژگی سفرهای شهرستانی دانست و گفت: این امر انگیزه ما برای حضور در میان مردم را تقویت می‌کند.

استاندار کردستان تصریح کرد: امروز در ابتدای سفر با حضور در منطقه کوماسی و روستای هلیزآباد زمین چمن مصنوعی که ابتدای سال وعده احداث آن را به مردم داده‌بودیم افتتاح کردیم.

زارعی کوشا ضمن اشاره به اینکه با حضور در جمع مردم روستای شاهیدر دکل آنتن BTS مخابراتی به بهره‌برداری رسید، ادامه داد: همچنین احداث زمین چمن مصنوعی که محوریتی برای مسابقات روستایی است را وعده دادیم و امیدواریم چند ماه آینده برای افتتاح آن در این روستا حضور پیدا کنیم.

وی اضافه کرد: در این سفر چند واحد تولیدی که نشان از ظرفیت‌های بسیار خوب شهرستان مریوان در حوزه تولید، صادرات و اشتغال‌زایی دارد به بهره‌برداری رسید.

طبق گفته استاندار کردستان، در کنار این مسائل حضور در بازار مریوان و گفت‌و با بازاریان این شهرستان بسیار دلچسب بود و امیدواریم خداوند توفیق خدمت بهتر به این مردم را به ما عطا بفرماید.

زارعی کوشا پیگیری مداوم برای تحقق حداکثری مصوبات سفر رئیس جمهور به دیار فرهنگی کردستان را از دیگر اهداف و رسالت خطیر خود برای ایجاد تحول و توسعه اقتصادی در این استان عنوان کرد.