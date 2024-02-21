به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی در جلسه نظارت ستادی بر شرکتهای آب منطقهای و آب و فاضلاب استان با بیان اینکه تحقق هر گونه توسعه، تابعی از وجود آب است، افزود: در سالهای گذشته غفلتهایی در حوزه مدیریت آب شده که اگر جبران شود، به تنش آب نمیخوریم.
وی با اشاره به اینکه مسؤولیت مدیریت آب، محدود به وزارت نیرو نیست، بلکه تلاش برای تحقق آن وظیفهای همگانی است، اضافه کرد: کشتهای ما استاندارد نیست و هنوز غرقابی آبیاری میکنیم، در حالی که اگر تنها پنج درصد مصرف آب در برنامه هفتم را محقق کنیم، بخش مهمی از ناترازی آبی ما برطرف میشود.
وی با تاکید بر اینکه در صنعت نیز بازچرخانی باید اصل اساسی در مصرف آب باشد، ادامه داد: مدیریت مصرف آب، امری چند ساحتی است که باید با رویکرد علمی همراه باشد.
رحمتی تاکید کرد: بخشهای مختلف جامعه از کشاورزی گرفته تا صنعت و مردم باید در مدیریت منابع آب دخیل باشند و خودشان را مسؤول بدانند.
وی تشریح کرد: باید صنایعی را که انرژی بر هستند، با استفاده از علم و فناوری و کار فرهنگی مدیریت کنیم و در همین راستا مقابله با برداشتهای غیر مجاز که هزینه تأمین آب را به شدت بالا میبرد و ضربات سنگینی به بخش آب شرب میزند، باید مد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه باید تسریع در تکمیل تصفیه خانهها در اولویت باشد، گفت: احیای دریاچه ارومیه به عنوان یک عمل اجرایی و نه یک برنامه در این دولت مطرح است.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه خشک شدن این دریاچه در یک نظام تدریجی اتفاق افتاده و احیای آن هم حتماً به شکل تدریجی میسر است، افزود: ما نسبت به نسل آینده و محیط زیست مسؤولیت داریم و احیای دریاچه باید مورد توجه جدی باشد.
وی یادآوری کرد: یک روستایی همه چیز آن منوط به آب است و به همین دلیل آبرسانی روستایی استان باید در اولویت برنامههای آب و فاضلاب و آب منطقهای قرار گیرد.
وی با تشکر از خیرین آب بر لزوم قدردانی آنان و معرفی شأن به عنوان الگو به جامعه تاکید کرد و اضافه کرد: این قبیل اقدامات، باقیات صالحات ماندگاری است.
وی بیان کرد: در کلان شهر تبریز تأمین منابع پایدار آب شرب در دهه آتی باید در اولویت قرار گیرد و تصفیه خانههای فاضلاب نیز مورد توجه باشند.
رحمتی همچنین تاکید کرد: توانمندی شرکتهای دانش بنیان نیز در تسریع اجرای طرحهای حوزه آب و فاضلاب و افزایش بهره وری این بخش مد نظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: منابع مالی محدود است و برای تکمیل طرحهای حوزه آب مشارکت بخش خصوصی باید در اولویت قرار گیرد و کاری کنید که فعالیت در این حوزه صرفه اقتصادی داشته باشد.
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