نخستین همایش روز جهانی کودک و تلویزیون برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با هدف گفتگو میان صاحبنظران این عرصه و تعامل میان حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی برپا شد. ارائه مقاله، سخنرانی، نمایشگاه عکس و نقاشی، اختصاص غرفه‌هایی به گروه کودک و نوجوان شبکه‌های یک، دو و تهران و شرکت فرهنگی هنری صبا بخشی از برنامه‌های این همایش را شامل می‌شد.

محمد میرکیانی مدیر گروه کودک شبکه یک در این همایش گفت: "در تولیدات تلویزیونی برای کودک و نوجوان مشکل نرم‌افزاری نداریم. آنچه اهمیت دارد سخت‌افزار یا تولید فکر است." وی از ایران به عنوان محل تلاقی بسیاری از تمدن‌های بزرگ یاد کرد و افزود: "طراحی و ساختار برنامه را باید برای گروههای سنی با کند و کاو در متون کهن فارسی، ادبیات معاصر جهان و ... به دست آورد."

مرضیه برومند هم گفت: "مشکلات ما در برنامه‌سازی برای کودکان ناشی از گروه کودک و نوجوان نیست، مشکل از جایی است که بچه‌ها برنامه‌هایی را تماشا می‌کنند که مال آنها نیست." از دیگر میهمانان همایش کریستین سالازار رئیس دفتر یونسیف در ایران بود که گفت: "مهم برای کودک نه تفریح و سرگرمی بلکه برنامه‌ آموزشی و سرگرمی است." مهتاب کرامتی سفیر حسن نیت یونیسف هم در همایش حضور داشت.