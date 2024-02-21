به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده صبح چهار شنبه در نشست با امام جمعه اهل سنت خارگ اظهار داشت: اهل سنت غیور جزیره خارگ دوشادوش دیگر هموطنان در تمامی صحنه‌های سیاسی کشور از انقلاب اسلامی تا انتخابات حضوری پر رنگ داشته‌اند.

وی افزود: بی تردید هرچقدر حضور مردم در انتخابات پرشور تر باشد، جواب قاطعی به دشمنان خواهد بود و عزت و پیشرفت کشور ادامه دار می‌شود.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران شیعه و اهل سنت همیشه برادرانه و دوستانه در کنار هم بوده و سیر تکامل و پیشرفت را با هم طی کرده‌اند.