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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۰۶

بخشدار ویژه خارگ:

اهل سنت خارگ در همه صحنه‌های سیاسی کشور حضوری پر رنگ داشته‌اند

اهل سنت خارگ در همه صحنه‌های سیاسی کشور حضوری پر رنگ داشته‌اند

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ گفت: اهل سنت غیور جزیره خارگ دوشادوش دیگر هموطنان در تمامی صحنه‌های سیاسی کشور از انقلاب اسلامی تا انتخابات حضوری پر رنگ داشته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده صبح چهار شنبه در نشست با امام جمعه اهل سنت خارگ اظهار داشت: اهل سنت غیور جزیره خارگ دوشادوش دیگر هموطنان در تمامی صحنه‌های سیاسی کشور از انقلاب اسلامی تا انتخابات حضوری پر رنگ داشته‌اند.

وی افزود: بی تردید هرچقدر حضور مردم در انتخابات پرشور تر باشد، جواب قاطعی به دشمنان خواهد بود و عزت و پیشرفت کشور ادامه دار می‌شود.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران شیعه و اهل سنت همیشه برادرانه و دوستانه در کنار هم بوده و سیر تکامل و پیشرفت را با هم طی کرده‌اند.

کد مطلب 6033390

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