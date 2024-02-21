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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۰۲

مدیر کل اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان:

جامعه قرآنی سیستان و بلوچستان با رهبر معظم انقلاب دیدار می‌کنند

جامعه قرآنی سیستان و بلوچستان با رهبر معظم انقلاب دیدار می‌کنند

زاهدان- مدیر کل اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان از اعزام کاروان دیدار جمعی از جامعه قرآنی استان با رهبر معظم انقلاب اسلامی خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمین محسن اشرفیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: عصر روز گذشته و برای اولین بار، کاروان «دیدار یار» متشکل از ۵۰ نفر از جامعه قرآنی اهل تشیع و تسنن سیستان و بلوچستان، برای دیدار رهبر معظم انقلاب، به تهران اعزام شدند.

وی ادامه داد این افراد به همراه جمعی از کارکنان اوقاف و امور خیریه، روز پنج شنبه هفته جاری با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، زیارت امام زاده محمد صالح (ع) در شهرستان انار استان کرمان و حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران و امام‌زاده اسماعیل و امام‌زاده علی بن جعفر (ع) در برنامه این کاروان قرار دارد.

شایان ذکر است این دیدار با هماهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بمناسبت اختتامیه چهل و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم هماهنگ شده است.

کد مطلب 6033403

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