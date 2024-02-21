نامزدهای انتخابات انصاف و عدالت را در رقابت رعایت کنند

مهدی نقدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز زمان تبلیغات رسمی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: تبلیغات مجاز نامزدهای انتخاباتی در شفت همزمان با سراسر کشور از ۳ اسفند ماه آغاز شده و به مدت شش روز تا نهم اسفند ماه ادامه دارد.

فرماندار شفت با بیان اینکه ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی نامزدهای انتخاباتی ممنوعیت فعالیت دارند، افزود: قانون در ارتباط با فعالیت کاندیداها مواردی را مطرح کرده که بایدها و نبایدهای انتخاباتی تلقی می‌شوند و این موارد به اطلاع نامزدهای انتخابات رسیده است.

رئیس هیأت اجرایی حوزه انتخابیه شفت گفت: بر اساس ماده ۷۶ قانون انتخابات نوشتن مطالب خلاف قانون، دیوارنویسی، فریب و اغوای مردم، تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنها، تخریب یا پاره کردن عکس دیگر کاندیداها، استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی پارچه‌ای یا کاغذی و فلزی با ابعاد بیش از یک متر طول و ۷۰ متر عرض باشد تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود و برابر قانون اقدام خواهد شد.

وی بیان کرد: تمامی کاندیداها مکلف هستند تا موارد مذکور را در ایام تبلیغات رعایت کنند، تمام این قوانین از سوی فرمانداری به صورت مکتوب به اطلاع نامزدهای انتخاباتی رسیده و در صورت بروز تخلف برابر قانون برخورد می‌شود.

فرماندار شفت اضافه کرد: تبلیغات زودهنگام نامزدها رصد و به مراجع قانونی اعلام می‌شود، گفت: نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و هواداران آنها در انجام تبلیغات انتخاباتی باید پایبند به موازین اخلاقی و قانونی باشند.

وی با اشاره به اینکه تمهیداتی برای تهیه مکان‌های تبلیغاتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در بیش از ۱۰ نقطه شهرستان اندیشیده شده است، افزود: نامزدها، هواداران و مسؤولان ستادهای انتخاباتی می‌توانند در فرصت زمان مجاز تبلیغات از این ظرفیت استفاده و تبلیغات را در محل‌های تعیین شده نصب کنند.

نقدی تصریح کرد: تبلیغات در محل‌های غیر مجاز علاوه بر ورود خسارت به افراد و منع قانونی، توسط کمیته‌های امحا جمع آوری خواهد شد.