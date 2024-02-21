مراکز نیکوکاری در هیئات مذهبی مازندران دایر می شود

محمدعلی باقری در گفت وگو با خبرنگار مهر در حاشیه نشست مدیران تبلیغات اسلامی و کمیته امداد با اشاره به نشست مدیران کل کمیته امداد و تبلیغات اسلامی مازندران در زمینههای همکاری شورای هیئات مذهبی با این نهاد
و خدمات متقابل افزود: مقرر شد طی تفاهم نامهای مجوز مراکز نیکوکاری به هیئات مذهبی داده شود.
وی ادامه داد: محرومیت زدایی و رفع مشکل محرومان، کمکهای مومنانه از جمله زمینههای همکاری خواهد بود زیرا جهاد اکبر محسوب میشود.
حجت الاسلام شریف تبار مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران نیز با اشاره به عملکرد و فعالیتهای هیئات مذهبی اظهار کرد: هیئات باتشکیل کارگروهها در مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، محرومیت زدایی، جهاد تبیین و تحقق برنامههای گام دوم انقلاب پیشرو و است.
بیش از چهار هزار هیأت مذهبی در مازندران فعال است.
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