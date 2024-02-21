۳۰۵ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران رودسری پرداخت شده است

علی تقی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، از پرداخت ۳۰۵ میلیارد تومان معادل ۸۸ درصد مطالبات چایکاران این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در فصل زراعی سال ۱۴۰۲ درمجموع ۲۷ هزار و۸۰۶ تن برگ سبز چای به ارزش ۳۴۸ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

وی ارزش این میزان چای خریداری شده را ۳۴۸ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: که تاکنون ۳۰۵ میلیارد تومان آن پرداخت شده که مابقی معوقات مطالبات چایکاران در هفته‌های آینده پرداخت می‌شود.

تقی پور با اشاره به اینکه شهرستان رودسر ۲۰ درصد از باغات سطح زیر کشت کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: رودسر ۳۲ کارخانه چایسازی، ۸ هزار چایکار فعال و ۵ هزار هکتار سطح زیر کشت چای را دارا است.