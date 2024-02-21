صف انتظار تسهیلات ازدواج و فرزند آوری را بشکنید

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت به جهت بررسی علل و عوامل مؤثر در روند کند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در استان، سه شنبه شب مدیران بانک‌های خراسان جنوبی را به نشستی ویژه فراخواند

استاندار خراسان جنوبی با گلایه از مدت انتظار متقاضیان در صف پرداخت تسهیلات، گفت: اگر چه محدودیت منابع مالی، علت اصلی کندی پرداخت هاست اما پاسخ مناسبی برای انتظار مردم نیست.

قناعت با اشاره به مصوبات مرتبط با این موضوع و تأکید دولت بر تحقق قانون جوانی جمعیت تصریح کرد: دریافت بموقع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری حق مردم است.

وی گفت: این تکلیف مدیران بانک هاست که نسبت به تأمین منابع مالی مرتبط با تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از مرکز پیگیری‌های لازم را صورت دهند.

استاندار خراسان جنوبی به خدمات دولت در استان اشاره کرد و اظهار کرد: این صف انتظار که خدمات دولت و مدیران استان را زیر سوال می‌برد، باید تا پایان سال شکسته شود.

قناعت ادامه داد: به دلیل اندک بودن منابع مالی بانک‌ها در جلسه هیئت دولت موضوع انتقال سرریز منابع استان‌های برخوردار به مناطق کم برخوردار مثل خراسان جنوبی را درخواست نمودم که مورد استقبال برخی استانداران واقع شد.

به گفته وی؛ انتقال سرریز منابع از دیگر استان‌ها، منابع تسهیلاتی بانک‌های خراسان جنوبی را تقویت کرده و به کمتر شدن زمان انتظار متقاضیان کمک می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات بانک‌ها در پرداخت سایر تسهیلات، متذکر شد: نگهداشت منابع و عدم تخصیص آن به پوشش درخواست‌های متقاضیان، غیرقابل قبول است و تخطی از قانون محسوب می‌شود.

در این جلسه، گزارش آماری جامعی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ارائه شد.