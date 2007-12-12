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۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افزایش دو برابری تعداد اساتید دانشگاه پیام نور واحد تهران

افزایش دو برابری تعداد اساتید دانشگاه پیام نور واحد تهران

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز تهران گفت: تعداد اساتید دانشگاه پیام نور واحد تهران در سال جاری دو برابر شده است.

دکتر سید علی اکبر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال گذشته تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران حدود 30 تا 40 نفر بود که امسال به 110 نفر افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: علاوه بر 110 عضو هیئت علمی ثابت، در حدود 600 استاد مدعو نیز از دانشگاههای معتبر در دانشگاه پیام نور مرکز تهران مشغول فعالیت هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز تهران افزود: جذب نیروی هئیت علمی در مقاطع دکتری با درجه استاد یاری در این واحد دانشگاه پیام نور ادامه دارد .

به گزارش مهر، در حال حاضر دانشگاه پیام نور 2 هزار و 500 عضو هئیت علمی دارد که با برنامه ریزیهای انجام شده تا پایان سال جاری تعداد آنان به 4 هزار نفر خواهد رسید.

کد مطلب 603346

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