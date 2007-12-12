ابومازن بر مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، هیئتهای مذاکره کننده تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم اسرائیل امروز مذاکرات خود با هدف دستیابی به توافقنامه صلح پیش از پایان سال 2008 را آغاز خواهند کرد.

این مذاکرات در حالی آغاز خواهد شد که چند روز پس از برگزاری کنفرانس به اصطلاح آناپولیس در تاریخ 27 نوامبر، رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در جبل ابوغنیم واقع در بیت المقدس 307 واحد مسکونی جدید احداث خواهد کرد.

این رژیم وقتی با واکنشهای بسیار جامعه بین المللی و منطقه ای روبرو شد اعلام کرد که به شهرک سازی ادامه خواهد داد.

از سوی دیگر ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شب گذشته اظهار داشت که طرف فلسطینی در انتظار پاسخ اسرائیل به درخواست آن مبنی بر توقف شهرک سازی است.

ابومازن افزود: در این رابطه با "زیپی لیونی" وزیر امور خارجه اسرائیل صحبت کرده و گفته ایم که توقف شهرک سازی و مذاکرات سازش با یکدیگر مرتبط هستند.

برخی از گروهها و شخصیتهای فلسطینی همچون جنبش حماس خواستار مذاکره نکردن با اسرائیل در سایه تداوم شهرک سازی هستند. این در حالی است که برخی همچون ابومازن معتقدند باید در مذاکرات از اسرائیل خواست که شهرک سازی را متوقف و به طرح نقشه راه که مبتنی بر توقف شهرک سازی از سوی اسرائیل است پایبند باشد.