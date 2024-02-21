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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۰۷

با قرارگیری شاخص هوا در وضعیت نارنجی؛

هوای شیروان برای گروه‌های حساس ناسالم شد

هوای شیروان برای گروه‌های حساس ناسالم شد

بجنورد_ مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: شاخص آلودگی هوای شیروان با قرار گرفتن بر روی عدد ۱۱۶ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

رضا شکاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای خراسان شمالی، شاخص آلودگی هوای شیروان هم‌اکنون روی عدد ۱۱۶ قرار دارد و کیفیت هوا در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تصریح کرد: در وضعیت نارنجی، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
وی در ادامه افزود: شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

کد مطلب 6033514

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