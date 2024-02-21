افشین خوشگوار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح اهمیت و ضرورت طرح مهارت آموزی، مبنای اجرای آن را سند تحول بنیادین و ماده ۸۷ برنامه هفتم توسعه کشور عنوان و اظهار کرد: برش تعیین شده برای استان کردستان در این طرح ۲۸ هزار و ۲۱۹ دانش‌آموز دوره دوم ابتدایی بوده که شامل ۲۵ درصد دانش آموزان این دوره تحصیلی است.

وی افزود: آموزش رشته طناب زنی برای پایه چهارم و تنیس روی میز برای پایه پنجم تدارک دیده شده است و برای دانش‌آموزان پایه ششم در صورت وجود استخر متعلق به آموزش و پرورش، رشته شنا و اگر در منطقه‌ای استخر شنا وجود نداشته باشد، رشته دو و میدانی آموزش داده خواهد شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کردستان میزان جلسات آموزشی این رشته‌ها را ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای اعلام کرد و گفت: به جز رشته شنا، سایر رشته‌ها در محیط مدرسه و در ساعات درس تربیت بدنی توسط معلمان تربیت بدنی و یا آموزگاران پایه آموزش داده می‌شوند.

خوشگوار خاطرنشان کرد: هفتم اسفند ماه به عنوان شروع رسمی طرح مهارت آموزی ورزشی در مدارس هدف تعیین شده است و تا این تاریخ باید جریان سازی و کارسازی اجرای طرح فراهم شود.

وی برگزاری جلسه توجیهی آموزشی ویژه آموزگاران پایه را لازم و ضروری عنوان کرد و از معاونین ابتدایی شهرستان‌ها و مناطق خواست نسبت به همراه کردن و توجیه مدیران مدارس دوره دوم ابتدایی مشارکت داشته باشد.