اهل سنت خارگ حضوری شکوهمند در انتخابات خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ احمدرضا کنعانی صبح چهارشنبه در نشست با بخشدار خارگ اظهار داشت: حضور در رویدادهای سیاسی و انتخابات را برای افزایش اقتدار کشور وظیفه خود میدانیم.
وی افزود: در واقع با وجود دسیسههای استکبار جهانی برای ایجاد تفرقه و شکاف بین امت اسلامی، اهل سنت این جزیره راهبردی حضوری شکوهمند در انتخابات ۱۱ اسفند ماه خواهند داشت و بار دیگر ثابت میکنند که مرزداران مطمئنی برای ایران اسلامی هستند.
امام جمعه اهل سنت جزیره خارگ تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد در این برهه حساس با پیروی از منویات مقام معظم رهبری در مساجد و تریبونها بر اصل مشارکت حداکثری تاکید کنیم.
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