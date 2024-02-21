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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۷

امام جمعه اهل سنت خارگ:

اهل سنت خارگ حضوری شکوهمند در انتخابات خواهد داشت

اهل سنت خارگ حضوری شکوهمند در انتخابات خواهد داشت

بوشهر- امام جمعه اهل سنت خارگ گفت: اهل سنت این جزیره راهبردی حضوری شکوهمند در انتخابات ۱۱ اسفند ماه خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ احمدرضا کنعانی صبح چهارشنبه در نشست با بخشدار خارگ اظهار داشت: حضور در رویدادهای سیاسی و انتخابات را برای افزایش اقتدار کشور وظیفه خود می‌دانیم.

وی افزود: در واقع با وجود دسیسه‌های استکبار جهانی برای ایجاد تفرقه و شکاف بین امت اسلامی، اهل سنت این جزیره راهبردی حضوری شکوهمند در انتخابات ۱۱ اسفند ماه خواهند داشت و بار دیگر ثابت می‌کنند که مرزداران مطمئنی برای ایران اسلامی هستند.

امام جمعه اهل سنت جزیره خارگ تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد در این برهه حساس با پیروی از منویات مقام معظم رهبری در مساجد و تریبون‌ها بر اصل مشارکت حداکثری تاکید کنیم.

کد مطلب 6033525

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