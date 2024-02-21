به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله شرفی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، حمایت از رونق تولید داخلی و تشدید برخورد با قاچاقچیان کالا، مأموران دریابانی با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی یک فروند شناور تجاری به ظن داشتن کالای قاچاق در آب‌های استان بوشهر شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: مأمورین در بررسی دقیق شناور توقیفی پس از تخلیه کامل بار موفق شدند، ۱۱ هزار اقلام ضدفرهنگی، ۷۰۰ ثوب پوشاک، ۲ هزار و ۴۵۰ عدد لوازم جانبی موبایل، هشت دستگاه کنسول بازی و انواع مواد نیروزا شامل پودر، قرص و کپسول کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر ارزش ریالی محموله کشف شده را بالغ بر ۴۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کرد و افزود: در همین راستا دو نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده متشکله تحویل مقام قضائی شدند.