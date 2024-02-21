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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۵۶

فرمانده مرزبانی استان بوشهر:

یک فروند شناور حامل قاچاق در اب‌های بوشهر توقیف شد

یک فروند شناور حامل قاچاق در اب‌های بوشهر توقیف شد

بوشهر - فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف یک فروند شناور با بیش از ۴۷ میلیارد ریال کالای قاچاق در آب‌های استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله شرفی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، حمایت از رونق تولید داخلی و تشدید برخورد با قاچاقچیان کالا، مأموران دریابانی با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی یک فروند شناور تجاری به ظن داشتن کالای قاچاق در آب‌های استان بوشهر شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: مأمورین در بررسی دقیق شناور توقیفی پس از تخلیه کامل بار موفق شدند، ۱۱ هزار اقلام ضدفرهنگی، ۷۰۰ ثوب پوشاک، ۲ هزار و ۴۵۰ عدد لوازم جانبی موبایل، هشت دستگاه کنسول بازی و انواع مواد نیروزا شامل پودر، قرص و کپسول کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر ارزش ریالی محموله کشف شده را بالغ بر ۴۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کرد و افزود: در همین راستا دو نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده متشکله تحویل مقام قضائی شدند.

کد مطلب 6033597

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    نظرات

    • امیر اسماعیلی IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      2 1
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      تا وقتی اجناس آشغال تو کشور تولید یا مونتاژ کنبم وگران بفروشیم اونم چند برابر بهترین جنس خارجی این مشکل قاچاق حل نمیشود بلکه تمام مردم استقبال هم میکنند من باشم اجناس باکیفیت خارجی اونم ارزونررمیخرم به نفع من هم هست...
    • مصرف کننده IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      0 0
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      اجناس مبتذل را بگیرید پوشاک که کالای قاچاق محسوب نمیشه وقتی یک کفش برند چرم مشهد شده ۴ ملیون بگذاریدکفشهای چینی را وارد کننند بدن ۵۰۰ تومذن تافقرا وضعفا بتونند بخرند کجای قانون‌ نوشته تهیه نان برای خانوادهانهم از راکسب حلال جرم است
    • IR ۰۶:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
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      شرکت دوو تلویزیون ۶۵ دم عید ناموجود کرده تا ۶ تا ۱۰ میلیون تو بازار گران بشه بعد میگه بیا پیش خرید کن برای تحویل اردیبهشت ! انگار خودرو میفروشه بعد میخواین مردم خارجی که ارزون تر نخرن؟

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