۴۹ فرد مشکوک به سل در استان بوشهر شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه آئین با اشاره به اینکه این بیماریابی در طول بهمنماه گذشته در سطح استان صورت گرفت افزود: گروه هدف این کارزار مهاجرین بالای ۱۲ سال و معتادان به مواد مخدر بود.
این کارشناس بهداشتی درباره نحوه اجرای این کارزار گفت: بیماریابی به صورت فعال، یعنی با حضور درب منازل و در کمپهای ترک اعتیاد انجام شد.
آئین با بیان اینکه این افراد در حال تکمیل مراحل شناسایی قطعی هستند افزود: در صورت شناسایی افراد مبتلا به سل تحت درمان رایگان قرارگرفته و تمام اطرافیان آنها نیز مورد بررسی قرار میگیرند.
کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر اظهار کرد: این کارزار با توجه به افزایش تردد مرزی غیرقانونی مهاجرین و اتباع خارجی به کشور خصوصاَ از کشورهای همسایهی با شاخصهای بهداشتی پایین انجام گرفت.
وی خاطرنشان کرد: تشخیص و درمان زودهنگام بیماری سل در جلوگیری از پیشرفت بیماری بسیار مؤثر است.
شایعترین علامت ابتلاء به بیماری سل، سرفه پایدار به مدت دو هفته و بیشتر است که معمولاً همراه خلط بوده و ممکن است با سایر علائم تنفسی نظیر تنگی نفس، درد قفسه سینه و خلط خونی همراه شود.
تب، کاهش اشتها و کاهش وزن، بیحالی، تعریق شبانه، خستگی زودرس و ضعف عمومی از دیگر علائم عمومی سل به شمار میروند
بیماری سل در صورت تشخیص به موقع و درمان مناسب یک بیماری کاملاً درمان پذیر است.
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