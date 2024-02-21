حجت الاسلام روح الله رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در مقابله با آسیبهای اجتماعی با رویکرد جهاد تبیین که رهبر انقلاب اسلامی روی آن تاکید کردند بیشتر در این سازمان پرداخته شده است چون با جهاد تبیین امید آفرینی ایجاد میشود.
وی متذکر شد: دشمن با ارائه آمار و ارقام غلط و بزرگنمایی ضعفهای جامعه ما در تلاش است که ناامیدی ایجاد کند.
رییس اداره تبلیغات اسلامی یادآور شد: با روایتگری های غلط و هوشمند از ترکیب دروغها در ذهن جوان ما نفوذ میکند و ما در این زمینه اقداماتی انجام دادهایم که میتوان به حوزه زنان که با تشکیل ستاد نهضت پیشرفت بانوان اشاره کرد که تمام مولفههای اجتماعی، آموزشی و تربیتی که میتواند منجر به پیشرفت سطح دانش، بینش و رفتار جامعه زنان باشد انجام شده است.
وی تصریح کرد: ستاد پیشرفت بانوان با کمیتههایی که دارد درجهت تحقق اهداف ایفای نقش میکنند، مجموعه رفیقانه به دغدغههای قشر دختران می پردازد و مسائل و مشکلات دختران را با جلسات آموزشی، مشاوره، جلسات تربیتی و مهارت افزایی در مجموعه ستاد بانوان و مجموعه رفیقانه دختران ۸۰ و۹۰ ریشه یابی میکند.
حجت الاسلام رستمی متذکر شد: جوانان ما با وجود شبکههای ماهوارهای و مجازی در معرض برخی آسیبها قرار میگیرند اگر مهارت لازم برای دادهها وجود نداشته باشد در بمباران اطلاعات مرکب درست یا غلط هوشمند قرار خواهند گرفت و به دام آسیبهای اجتماعی خواهند افتاد.
وی گفت: سازمان تبلیغات برای مصون بودن جوانان و نوجوانان مجموعه آموزشی بنام میعاد تشکیل داده است که به آموزش فضای مجازی، آسیبها و سواد رسانهای میپردازد و چگونگی درست استفاده کردن از دادههای فضای مجازی را آموزش میدهند.
رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملایر با اشاره به اینکه جلسات معرفتی توسط روحانیون و فعالان قرآنی و فرهنگی در بستر مساجد و محلههای برگزار میشود افزود: راه اندازی پایگاههای سلامت اجتماعی در محلات و نقاط حاشیهای و نقاط آسیب خیز شهرستان ملایر با کمیتههای متنوع از دیگر اقدامات است.
حجت الاسلام رستمی یادآور شد: مسئله محوری در هیأت مذهبی از دیگر اقدامات است که هیأت مذهبی بر خلاف رویه سابق که در گذشته وجود داشته است امروزه درگیر مسائل اجتماع شدهاند و در جهت رفع مشکلات و مسائل جامعه تلاش میکنند.
وی در ادامه از تولید محتواهای عفاف و حجاب و نشر خوبیها و روایت پیشرفت در این شهرستان نام برد و خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات مشاورهای و حلقههای معرفتی با استفاده از اساتید صاحب نظر در موضوعات متنوع در مناسبتها و مساجد و مجالس نیز از دیگر اقدامات در این شهرستان است.
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