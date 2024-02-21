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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۳

مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه بوشهر:

شایستگی‌های نامزدهای انتخاباتی در استان بوشهر تبیین شود

شایستگی‌های نامزدهای انتخاباتی در استان بوشهر تبیین شود

بوشهر- مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان بوشهر گفت: شایستگی‌های نامزدهای انتخاباتی در استان تبیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالرضا هاشمی صبح چهارشنبه در نشست با مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه، اظهار کرد: تبیین شایستگی‌ها و راهکارهای کاندیداهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در راستای نشان دادن افراد اصلح و کاربردی بسیار مهم است.

وی افزود: شایسته است افراد با شناخت کامل نسبت به نامزدهای اصلح به صورت هدفمند در انتخابات شرکت کنند و مشارکت حد اکثری را با حضور خود به ارمغان بیاورند.

مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر تاکید کرد: امید آفرینی در جامعه سبب خنثی شدن اقدامات شناختی دشمنان جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

وی بیان کرد: کمرنگ کردن امید مردم نسبت به انتخابات در کشور یکی از اهداف اصلی معاندین و دشمنان کشور محسوب می‌شود که مقابل آن مردمان مبصر و انقلابی کشور با حضور حداکثری خود در انتخابات همانند دیگر مناسبت‌ها مشت محکمی بر دهان دشمنان خواهند زد.

هاشمی مردمی بودن مسؤولان را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: شایسته است مسؤولان با گفتار و اخلاق صحیح با ارباب رجوع رفتار کرده و با حضور خود بین مردم مشکلات آنان را به صورت بهتری درک و در راستای حل آن اهتمام داشته باشند.

کد مطلب 6033618

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