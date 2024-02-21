به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالرضا هاشمی صبح چهارشنبه در نشست با مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه، اظهار کرد: تبیین شایستگی‌ها و راهکارهای کاندیداهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در راستای نشان دادن افراد اصلح و کاربردی بسیار مهم است.

وی افزود: شایسته است افراد با شناخت کامل نسبت به نامزدهای اصلح به صورت هدفمند در انتخابات شرکت کنند و مشارکت حد اکثری را با حضور خود به ارمغان بیاورند.

مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر تاکید کرد: امید آفرینی در جامعه سبب خنثی شدن اقدامات شناختی دشمنان جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

وی بیان کرد: کمرنگ کردن امید مردم نسبت به انتخابات در کشور یکی از اهداف اصلی معاندین و دشمنان کشور محسوب می‌شود که مقابل آن مردمان مبصر و انقلابی کشور با حضور حداکثری خود در انتخابات همانند دیگر مناسبت‌ها مشت محکمی بر دهان دشمنان خواهند زد.

هاشمی مردمی بودن مسؤولان را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: شایسته است مسؤولان با گفتار و اخلاق صحیح با ارباب رجوع رفتار کرده و با حضور خود بین مردم مشکلات آنان را به صورت بهتری درک و در راستای حل آن اهتمام داشته باشند.