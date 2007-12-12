شبکه علمی کشور طراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید ریاضی امروز همزمان با همایش چهارم هفته پژوهش و فناوری استان تهران در میزگرد سند چشم انداز و سامانه ملی علم و فناوری با بیان این مطلب در خصوص کاربردها در شبکه علمی کشور گفت : امروزه کاربردهای متنوعی در اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد که اکثر این کاربردها در شبکه علمی کشور نیز وجود خواهند داشت و علاوه بر این، برخی کاربردهای تخصصی از حجم و اهمیت بیشتری در این سبکه برخوردار خواهد بود.

وی استفاده از سوپر کامپیوترها، گرید و کاربردهای آموزش از راه دور را از جمله کاربردهای مهم در شبکه علمی کشور دانست و گفت : فاز تهران شبکه علمی در حال اجرا است و شبکه علمی در سطح کشور گسترش پیدا می کند.

معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گیری شبکه علمی کشور را همزمان با ارائه یک هسته پر سرعت کشوری با لینک های 10Gbps در سطح استاندارهای جهانی و افزایش سرعت دسترسی مراکز علمی تا حد گیگا بیت بر ثانیه و ایجاد بستر تست ارائه خدمات پیشرفته در کشور مانند IMS و QOS و مالتی کست دانست.

مهندس ریاضی، افزایش راندمان کاری مراکز علمی پژوهشی از طریق دسترسی به اطلاعات، افزایش همکاری بین دانشگاهی و انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک و ایجاد زیرساختهای لازم برای آموزشهای از راه دور را از ثمرات اجرای شبکه علمی کشور برشمرد.

وی گفت : میزان علم تولید شده در بازه زمانی 20 ساله از 1975 تا 1995 میلادی برابر با کل علم تولید شده در طول تاریخ قبل از 1975 برآورد شده است که شاید برخی دلایل این اتفاق مربوط به میلیونها برابر شدن سرعت انتشار و تبادل اطلاعات، میلیاردها برابر شدن حجم ذخیره و نگهداری اطلاعات، میلیونها برابر شدن سرعت دسترسی و جستجو و هزاران برابر شدن تولید علم جهانی و توسعه گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد.

معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود : گرایش محیطهای تجربی پژوهشی به محیطهای نظری پژوهشی و جایگزینی محیط مجازی پژوهش با محیط حقیقی از دیگر عواملی است که به اعتقاد معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در افزایش میزان تولید علم جهانی نقش دارند.

وی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و کمک گرفتن از فضای مجازی برای تجمیع ظرفیتها را مورد تاکید قرار داد و در بیان نمونه های تجمیع و استفاده مشترک از ظرفیتها به تجمیع ظرفیتهای علمی اعضای هیئت علمی و دانشجویان، تجمیع منابع علمی مانند کتابخانه های دیجیتال و رساله ها، تجمیع رایانه ها (GRID COMPUTING)، تجمیع نرم افزارهای علمی و کاربردی و استفاده مشترک از نرم افزارها، تجمیع پهنای باند اینترنت، تجمیع ظرفیتهای کلاسهای آموزشی (کلاسهای مجازی) و تجمیع آموزشهای مجازی و ... اشاره کرد.