به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مشارکت مردم در انتخابات بسیار مهم و ضروری است و هر رأی زمینه ناامیدی دشمنان و اقتدار کشور را بیشتر فراهم میکند.
وی با بیان اینکه آینده کشور به دست دانشآموزان رقم خواهد خورد اضافه کرد: هرکدام از دانشآموزان بهعنوان آیندهسازان نظام اسلامی نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور برعهده دارند.
موحدی حضور پرشور و مشارکت آگاهانه مردم در انتخابات ۱۱ اسفند را زمینهساز اقتدار و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی، کشور و ملت ایران دانست و اظهار داشت: انتخابات عالیترین مظهر مشارکت مردم در سرنوشت خویش و نمونه بارز مردم سالاری دینی است.
وی، انتخاب رهبر به عنوان عالیترین مقام معنوی و سیاسی کشور توسط مردم، نمونهای قابل افتخار را از مردم سالاری دینی دانست و بیان کرد: انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری مردم ضمن ارتقا اقتدار، کشور را در برابر بسیاری از مشکلات و آسیبها بیمه میکند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر حضور در پای صندوقهای اخذ رأی را مورد تأکید قرار داد و به برنامههای آموزش و پرورش استان در این زمینه پرداخت و اضافه کرد: در این راستا همایش انتخابات در مدارس و مناطق مختلف آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفته است.
۱۳ هزار رأی اولی داریم
موحدی از برگزاری ۱۸ همایش رأیاولی در ۱۸ شهرستان و منطقه آموزش و پرورش استان بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری همایش رأیاولیها با حضور دانشآموزان و فرهنگیان در ۱۸ شهرستان و منطقه آموزش و پرورش استان بوشهر در حال برگزاری است.
وی تعداد دانشآموزان رأی اولی که در مدارس استان بوشهر تحصیل میکنند را ۱۳ هزار نفر اعلام و تصریح کرد: دانشآموزان و رأیاولیها نقش مهمی در تعیین سرنوشت کشور دارند و با انتخاب آگاهانه خود میتوانند در انتخاب یک کاندیدای اصلح در توسعه کشور مؤثر باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از تشکیل جلسه مسؤولان آموزش و پرورش با رویکرد مشارکت حداکثری فرهنگیان و نقش مهم آنان در انتخابات ۱۱ اسفند خبر داد و بیان کرد: برگزاری جلسات مدیران مدارس شهرستانها و مناطق آموزش و پرورش استان با رویکرد مشارکت حداکثری در انتخابات، گردهمایی معاونان پرورشی بهصورت ویژه با راهبری اداره کل آموزش و پرورش استان طراحی، عملیاتی و یا در حال اجرا است.
نظر شما