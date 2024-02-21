شعب اخذ رای در مشهد ۲۰ درصد افزایش یافته است

محسن داوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۸۷۲ شعبه اخذ برای برگزاری انتخابات در شهرستان مشهد پیش‌بینی شده که نسبت به انتخابات گذشته، ۲۰ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: بخشی از این افزایش مربوط به شعب سیار است که به اندازه کافی پیش‌بینی کرده‌ایم.

فرماندار مشهد افزود: همزمان با روز انتخابات سامانه پاسخگویی فرمانداری مشهد فعال است و گروه‌هایی که امکان حضور در شعب ثابت اخذ رأی ندارند می‌توانند در تماس با این سامانه، درخواست حضور صندوق سیار برای رأی دادن داشته باشند.

حضور ۳۸ هزار نفر عوامل اجرایی، نظارت و انتظامی

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی برای عوامل برگزاری انتخابات تصریح کرد: ۳۸ هزار نفر عوامل اجرایی، نظارت و انتظامی برای برگزاری انتخابات در شهرستان مشهد سازماندهی شدند که از این تعداد ۱۸ هزار نفر عوامل اجرایی هستند.

رقابت ۵۲۶ نامزد تأیید صلاحیت شده

داوری با اشاره به ثبت‌نام ۸۹۲ نامزد در حوزه انتخابیه مشهد و کلات، گفت: تا این لحظه ۵۲۶ نامزد تأیید صلاحیت شده برای رقابت در این حوزه انتخابیه باقی مانده‌اند که با توجه به فرصت انصراف، ممکن است این عدد تغییر پیدا کند.

فرماندار مشهد با تبریک میلاد حضرت مهدی (عج) گفت: در آستانه نیمه شعبان، ۲۰ خیابان در محلات مختلف مشهد به عنوان خیابان انتظار فعال خواهد بود تا علاوه بر برپایی ایستگاه‌های صلواتی، برنامه‌هایی از جمله کافه گفت‌وگو در راستای تبیین ضرورت مشارکت حداکثری در انتخابات برگزار شود.

وی افزود: این خیابان‌ها پس از نیمه شعبان تا یازدهم اسفند با انجام برنامه‌های متنوع به عنوان خیابان انتخابات فعال خواهند بود.