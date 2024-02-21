استان: لرستان

حوزه انتخابیه: خرم آباد و چگنی

شعار انتخاباتی: کارآفرینی تعهد ما، تخصص ما

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

علیرضا دریکوند یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- در یک خانواده معتقد و متعهد در محله «ماسور» خرم آباد به دنیا آمدم، فرزند آخر خانواده پرجمعیت و پر رفت و آمد بزرگ شدم، متأسفانه از نعمت وجود خواهر محروم بودیم، علیرغم دیگر برادران رشته علوم تجربی را انتخاب کردم و در ابتدا دبیری زبان و دبیری ورزش و دامپزشکی قبول شدم.

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

تعارض منافع مضر به حال نظام و مردم

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

* نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب چه اقداماتی ضرورت دارد؟

شفافیت

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهم‌ترین تجلی گاه این همراهی و همکاری چیست؟

محوریت منافع مردم

*مسئولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند، اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

فاصله و شکاف بین مردم و نظام

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

*طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسئولیت دارد، برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخش زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

سوالات استانی:

* قرار گیری لرستان در جمع استان‌های اول تا سوم بیکاری کشور، لزوم کاهش نرخ بیکاری ایجاب می‌کند، لرستان برای کاهش نرخ بیکاری، دارای چه بسترها و زمینه‌هایی است؟

لرستان دارای قابلیت‌های مهم گردشگری مذهبی، تاریخی، طبیعی و فرهنگی می‌باشد که یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های این حوزه، ثبت جهانی دره خرم آباد می‌باشد که در صورت بستر سازی کافی و برنامه محور می‌تواند ده‌ها هزار شغل را ایجاد نماید، اضافه به این معادن سنگ چگنی و دیگر شهرها که برداشت ۶ میلیون تن در سال را آمار می‌دهند خود می‌تواند به رفع بیکاری کمک فراوانی کند و اضافه بر این قرار گرفتن در شاهراه شمال جنوب و قطب حبوبات و انجیر سیاه و انار کشور، که در صورت داشتن برنامه برای گسترش صنایع تبدیلی می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری و افزایش کارآفرینی کمک نماید.

* برای توسعه زیرساخت‌های آب، راه، برق، گاز، مدرسه و… در برخی روستاهای لرستان به ویژه شهرستان دلفان، چه تدابیر پایداری باید اتخاذ شود؟

* استان لرستان با بیش از دو هزار پروژه، یکی از رکورد داران در زمینه پروژه‌های نیمه تمام است، عمده ترین دلیل تلمبار شدن این پروژه‌ها چیست و چه باید کرد؟

فقر مهارتی نیروی کار در لرستان، گسترش احساس ناامنی اقتصادی و نه ناامنی واقعی در لرستان که باعث فرار سرمایه و سرمایه گذار شده است، مدیریت‌های کوتاه مدت و فاقد برنامه در انتصابات سازمان‌های تخصصی مرتبط با طرح‌ها و…