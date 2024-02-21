به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار با اعلام این خبر اظهار کرد: در آستانه عید بزرگ نیمه شعبان، فردا سوم اسفند چند پروژه کلان شهری با اعتبار سه هزار و ۷۰ میلیارد تومان با حضور احمد وحیدی وزیر کشور افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.

هوشیار افزود: سه پروژه کلان شامل لندفیل شماره ۲ پسماند، اتمام حفاری فاز یک خط ۲ مترو و همچنین ساختمان جدید شورای اسلامی شهر در مجموع با اعتبار دو هزار و ۵۰ میلیارد تومان فردا افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به جزئیات این سه پروژه حائز اهمیت خاطرنشان کرد: لندفیل شماره ۲ پسماند به عنوان بزرگترین پروژه زیست محیطی تبریز مطرح بوده و با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان اجرا شده است.

شهردار تبریز همچنین افزود: اتمام حفاری فاز یک خط ۲ متروی تبریز و آغاز عملیات اجرایی ایستگاه‌های فاز اول این خط دیگر پروژه مهمی است که با اعتبار ۱,۸۰۰ میلیارد تومان و به طول ۱۰ کیلومتر انجام شده است؛ این طرح با توجه به لزوم تسریع در اجرای پروژه خط ۲ مترو و مدیریت ترافیک شهری در اولویت پروژه‌های شهرداری قرار دارد.

هوشیار از بهره برداری ساختمان جدید شورای اسلامی شهر نیز خبر داد و گفت: ساختمان اداری شورای اسلامی کلانشهر تبریز نیز از دیگر پروژه‌های شاخصی است که با هفت هزار و ۲۰۰ مترمربع مساحت در ۶ طبقه و با ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه طراحی و اجرا شده است.

شهردار تبریز همچنین با اشاره به بهره برداری از دیگر پروژه‌های عمرانی و خدماتی با اعتبار یک هزار و ۲۰ میلیارد تومان تصریح کرد: برخی از این پروژه‌ها از مطالبات چندین ساله شهروندان بوده که در دوره فعلی مدیریت شهری تکمیل شده و در آستانه ج شن بزرگ نیمه شعبان به بهره برداری می‌رسد.

وی با اشاره به برخی دیگر از این پروژه‌ها اظهار کرد: مرکز حمایت و نگهداری از سگ‌های بلاصاحب با اعتباری نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان و همچنین سیستم تهویه ایستگاه‌های فاز ۱ و ۲ خط یک متروی تبریز با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان در کنار سایر طرح‌های عمرانی، مسیرگشایی ها، پیاده راه‌ها، زمین‌های ورزشی و … از مهمترین پروژه‌های قابل افتتاح با حضور وزیر کشور محسوب می‌شوند.