استان: لرستان

حوزه انتخابیه: خرم آباد و چگنی

شعار انتخاباتی: تخصص، تجربه، جوانی، مردمی - یک شهر در مجلس، یک صندلی، یک فریاد

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

فردین ابدالی محمدی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- دکتر فردین ابدالی محمدی پزشک دانشیار و عضو هیأت علمی رسمی قطعی دانشگاه از سال ۱۳۸۲ دکتری مهندسی کامپیوتر متولد ۱۳۵۸ شهر خرم آباد تحصیلات ابتدایی تا پیش دانشگاهی در شهر خرم آباد تا ۱۳۷۵ کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ کارشناسی

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

عدم نظارت بر نمایندگان و عدم شفافیت نمایندگان، عدم توجه به لزوم ورود نخبگان و متخصصان کمیسیون‌های مربوطه

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

شفافیت آرا، شفافیت مالی نمایندگان، شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی، اصلاح آئین نامه داخلی مجلس در جهت فعالیت‌های کاندیداها

* نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب چه اقداماتی ضرورت دارد؟

شفافیت مالی نمایندگان قبل از ورود و گزارش و پایش مستمر وضعیت مالی نمایندگان و همه بستگان درجه اول شفافیت در واگذاری‌ها، منابع مالی تخصیصی و عملکرد کاندیدا در حوزه انتخابیه

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهم‌ترین تجلی گاه این همراهی و همکاری چیست؟

استقلال قوا اصل اساسی است، مجلس هم در بعد قانون گذاری می‌تواند در امور سایر قوا تسهیل گری کند و هم در بعد نظارتی می‌تواند همراه سایر دستگاه‌ها باشد، تصویب قوانین درست و پایش قوانین و نظارت در حسن اجرای قوانین مهم‌ترین کار مجلس برای حمایت مردم است.

*مسئولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند، اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

کاهش مشارکت، افزایش فقر، فساد و تبعیض

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

ارتباط مستمر با مردم و نخبگان جامعه حوزه، عدم ورود در انتصابات غیر اصولی و ورود به مباحث مالی غیر ضروری، بررسی مشکلات حوزه انتخابیه با استفاده از افراد معتبر و مردمی و همکاری جهت رفع مشکلات

*طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسئولیت دارد، برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخش زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

تصویب قانون کارشناسی شده. متأسفانه مرکز پژوهش‌های مجلس نقدهایی بر قوانین تصویب شده مجلس می‌گذارد که نشان دهنده عدم توجه جدی نمایندگان به تصویب قانون است، حضور در مجلس و عدم مشارکت در رأی گیری در کنار رأی های ممتنع و عدم شفافیت آرا باعث شده برخی نمایندگان توجهی به قوانین تصویب شده نداشته باشند.

سوالات استانی:

* قرار گیری لرستان در جمع استان‌های اول تا سوم بیکاری کشور، لزوم کاهش نرخ بیکاری ایجاب می‌کند، لرستان برای کاهش نرخ بیکاری، دارای چه بسترها و زمینه‌هایی است؟

توسعه توریسم سلامت و توریسم گردشگری مناظر طبیعی و آثار باستانی که سهم استان را به زیر یک درصد کاهش داده است، راه اندازی صنایع خوابیده که ۳۵ هزار میلیارد دلار صنایع خوابیده در استان وجود دارد، لزوم راه اندازی صنایع زود بازده، لزوم هدفمند کردن تسهیلات اشتغال و هدایت به صنایع زود بازده، لزوم توجه به ظرفیت صنایع دستی، توجه به بخش مسکن با هدف رفع مشکلات این بخش، اشتغال بخشی از جامعه، کاهش معضلات اجتماعی، برند سازی از محصولات استان و اخذ استانداردهای مرتبط جهت تکمیل چرخه تولید تا مصرف با ایجاد کارگاه‌های کوچک راه اندازی مشاغل خانگی با توجه به فرهنگ و هنر بومی.

* برای توسعه زیرساخت‌های آب، راه، برق، گاز، مدرسه و… در برخی روستاهای لرستان به ویژه شهرستان دلفان، چه تدابیر پایداری باید اتخاذ شود؟

شهرستان دلفان حوزه انتخابیه بنده نیست.

* استان لرستان با بیش از دو هزار پروژه، یکی از رکورد داران در زمینه پروژه‌های نیمه تمام است، عمده ترین دلیل تلمبار شدن این پروژه‌ها چیست و چه باید کرد؟

عدم توجه و هدایت بودجه‌های مرتبط مانند سفرهای ریاست جمهوری و منابع عمومی بودجه، عدم توجه به محرومیت استان در سطح کشور، عدم مدیریت صحیح منابع و پروژه‌ها در استان از جمله موارد و مشکلات است، محرومیت لرستان باید به صورت ویژه در نظر گرفته شود.