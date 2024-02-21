به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشوری صبح چهارشنبه در هشتمین جلسه شورای اداری میامی با موضوع انتخابات در فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه انتظار ما از همه مدیران دستگاه‌های اجرایی میامی این است که تمام انرژی و قدرت و امکانات و تجهیزات خودشان را برای اجرای انتخابات به میدان بیاورند، ابراز کرد: طبق قانون همه مدیران مکلف هستند که امکانات خودشان را در اختیار ستاد انتخابات قرار دهند.

وی با بیان اینکه مدیران شهرستان میامی به ویژه در مقوله در اختیار دادن خودروهای اداری شأن در راستای برگزاری انتخابات همکاری لازم را داشته باشند، افزود: ابلاغی به مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان صورت گرفته که تعداد خودروهای قابل بهره برداری در ادارات بیان شود تا بتوانیم در ستاد انتخابات از آن بهره مند شویم.

فرماندار میامی با بیان اینکه مشارکت حداکثری دیگر موضوعی است که باید مد نظر قرار گیرد، تاکید کرد: عمده داشته‌های ما در شهرستان میامی، مدیران و دستگاه‌های اجرایی هستند که بیشتر از عامه مردم، از این کارکنان دستگاه‌های اجرایی توقع می‌شود که در مقوله دعوت مردم به مشارکت در انتخابات اقدام کنند.

آشوری با بیان اینکه بیش از آنکه سازمان‌های ها ما در مقوله جهاد تبیین می‌بایست اقدام کنند، این مدیران ما هستند که باید در این حوزه میدان داری نمایند، گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی در مقوله بیان دستاوردهای صورت گرفته در نظام اسلامی و دولت سیزدهم نقش مؤثری دارند.

وی با بیان اینکه بیان دستاوردها به امید افزایی و مشارکت بالا کمک خواهد کرد، بیان کرد: مدیران در کنار بیان دستاوردها باید مقوله مهم مشارکت حداکثری را نیز تبیین و ترویج کنند و این انتظاری است که از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان می‌رود.

فرماندار میامی با بیان اینکه اصل بی طرفی دستگاه‌های اجرایی یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید به آن تاکید کرد، گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی به ویژه در ساعات اداری حق هیچ گونه تبلیغی را برای نامزد خاصی ندارند.

آشوری با بیان اینکه در شهرستان میامی اغلب مدیران دستگاه‌های اجرایی به عنوان نمایندگان فرماندار، بازرسان هیأت نظارت، اعضای هیأت اجرایی و … به کار گیری شده‌اند و در واقع متصدیان برگزاری انتخابات هستند و لذا نیاز است که اصل بی طرفی لحاظ شود.

وی افزود: متأسفانه برخی موارد در دستگاه‌های اجرایی شهرستان وجود داشته که نیاز است مدیران دستگاه‌های اجرایی به این مقوله ورود کرده و حتماً جلوی تخلفاتی از این دست را بگیرند.