عدم مشارکت در انتخابات «حرام سیاسی» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری میامی با موضوع انتخابات به میزبانی فرمانداری ضمن بیان اینکه خداوند متعال پیامبر (ص) را همواره از دو راه حمایت کرده که یکی امداد غیبی و دیگری همراهی مردم است، ابراز کرد: انقلاب اسلامی اگر بخواهد به سر منشأ اصلی خودش برسد نیاز به دست متعالی خداوند و البته حضور مردم در صحنه‌ها دارد.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها به مقوله مشارکت بالا در انتخابات تاکید کرده‌اند، تاکید کرد: مشارکت حداکثری وحدت ملی را میسر می‌سازد و وحدت ملی قدرت ساز است.

امام جمعه میامی با بیان اینکه قدرت برای هر کشور امنیت می‌سازد، تاکید کرد: وقتی کشوری امنیت دارد، می‌تواند رشد و تعالی را در زمینه‌های مختلف مانند علم و دانش و … داشته باشد و لذا مشارکت در انتخابات اهمیت بسیاری دارد.

عزیزی با بیان اینکه مشارکت بالا مقوله مهمی است که باید به آن تاکید داشت، ابراز کرد: مشارکت از مصادیق امر جامع قرآن کریم است یعنی هم تکلیف شرعی و هم حق بزرگی برای ملت است.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی یک سال است که به مشارکت بالا تاکید دارند، افزود: عدم مشارکت در انتخابات علاوه بر اینکه حرام شرعی است، حرام سیاسی و اجتماعی نیز است یعنی به عبارت دیگر عدم مشارکت، آب به آسیاب دشمن ریختن است.

امام جمعه میامی با بیان اینکه هر فعلی که دشمنان را خوشحال کند، فعل حرام سیاسی است، بیان کرد: باید هر کس که می‌تواند تبیین اهمیت مشارکت بالا را تبیین کند و این رسالت همه ما است.