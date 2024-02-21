انگیزه جوانان نویدبخش تشکیل «ایران قوی» است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامنیا استاندار ایلام روز چهارشنبه ۲ اسفند ماه در نشست گفت و شنود استاندار با جوانان، گفت: جوانان همیشه معجزهگر بودند و در هر جا فعالیت داشتند منشا اثرات فراوانی بودند و بهخوبی خود را اثبات کرده و نتایج خارقالعادهای از فعالیت آنها حاصل شده است.
وی ضمن تبریک و گرامیداشت ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان، افزود: حضرت علی اکبر (ع) نمونه کامل جوانی شجاع، خوشصورت و خوشسیرت و الگوی شایسته برای جوانان است. این موضوع باعث شد تا در تقویم ایران سالروز ولادت حضرت علی اکبر (ع) روز جوان نامگذاری شود و جوانان او را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.
نماینده عالی دولت در استان ایلام خاطرنشان کرد: حضرت علی اکبر (ع) با همه شکوه و جلال خود منشا وحدت و ترویج اخلاق اسلامی بود و همواره بهترین و شایستهترین الگوی برای جوانان است.
استاندار ایلام خاطرنشان کرد: شما جوانان ایران اسلامی به هویت تاریخی خود افتخار کنید در حکومت سیاسی غرب برای جوانان خود الگوی نداشتند و به الگوی های ساختگی متوسل شدند اما در نظام اسلامی ما الگوی بسیاری برای جوانان دارد که حضرت علی اکبر (ع) نمونه بارز این الگوهاست.
نماینده عالی دولت در استان ایلام با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه، گفت: با وجود اینکه در موقعیت بسیار استراتژیکی در جهان هستیم. اما با وجود جوانان این مرز و بوم، امنترین کشور در دنیا هستیم و به واسطه خلاقیت جوانان در همه عرصهها در حال پیشرفت هستیم.
بهرامنیا خاطرنشان کرد: در این عصر که عصر تکنولوژی است جوانان نخبه این مرز و بوم با همه توان برای ارتقا جایگاه کشور در جهان تلاش میکنند.
وی خاطرنشان کرد: با همت جوانان اکنون بیش از ۹۰ درصد تسلیحات و تجهیزات نظامی در داخل کشور تولید میشود. این در حالی است که قبل از انقلاب تنها ۵ درصد تجهیزات و تسلیحات نظامی در داخل کشور تولید میشد.
نماینده عالی دولت در استان ایلام یادآورشد: در حوزه فناوری هسته در رتبه پنجم جهان و در هوا و فضا در ردیف ۱۰ کشور برتر دنیا هستیم.
استاندار ایلام اضافه کرد: بیتالغزل دولت سیزدهم استفاده از جوانان مومن، مخلص و انقلابی است.
استاندار ایلام با اشاره به پمپاژ یاس و ناامیدی دشمن برای کمرنگ کردن انتخابات، گفت: در این مقطع حساس و مهم جوانان خوشفکر و باانگیزه با روایتگری دستاوردهای دولت، بسترساز حضور حداکثری مردم در انتخابات باشند.
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