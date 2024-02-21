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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۵۶

برای دیدار با تراکتور؛

تکلیف خریدهای پرسپولیس مشخص شد

تکلیف خریدهای پرسپولیس مشخص شد

با باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس، تکلیف خریدهای این تیم مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس امروز از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه در ورزشگاه آزادی به مصاف تراکتور خواهد رفت.

با توجه به باز شدن پنجره نقل و انتقالات تیم پرسپولیس، تکلیف خریدهای زمستانی این تیم مشخص شد و این تیم از عیسی آل کثیر و ابوالفضل بابایی به دلیل اینکه بازیکن داخلی هستند می‌تواند در دیدار برابر تراکتور استفاده کند.

اما با توجه به اینکه کارت «آی تی سی» خریدهای خارجی این تیم یعنی «حسن عبدالکریم» و «اوستون اورونوف» باید از سوی AFC صادر شود این بازیکنان نمی‌توانند در بازی امروز، سرخپوشان را همراهی کنند.

کد مطلب 6033726

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