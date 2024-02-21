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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۱۷

رییس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری:

تمهیدات لازم برای جمع‌آوری رای در مناطق سخت‌گذر اندیشیده شد

تمهیدات لازم برای جمع‌آوری رای در مناطق سخت‌گذر اندیشیده شد

شهرکرد_رییس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری گفت: تمهیدات لازم برای جمع‌آوری رای در مناطق سخت‌گذر اندیشیده شده و از ظرفیت بالگرد برای این مهم استفاده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسین میرزایی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: به لحاظ اهمیت انتخابات یک سال قبل از برگزاری این رویداد برنامه‌ریزی برای برگزاری آن آغاز شد.

وی افزود: برابر با قانون، فرایندها و جداول انتخابات در چهارمحال و بختیاری به لحظه در حال به روزرسانی است و بعد از ابلاغ ستاد انتخابات کشور ستاد استانی در این استان نیز تشکیل شد.

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حال حاضر در ۱۲ شهرستان و ۱۷ بخش استان ۲۹ هیأت اجرایی با حضور آحاد مردم و ریاست فرمانداران تشکیل شده است.

حسین‌میرزایی عنوان کرد: پیش ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی فرایند بعدی بود که در استان انجام شد و ۶۸۴ نفر از اقشار مختلف از سراسر استان اقدام به پیش ثبت نام کردند که در تاریخ ۴۴ ساله کل ادوار انتخابات مجلس بی‌سابقه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: بعد از انجام فرایند پیش ثبت‌نام، ۳۷۰ نفر در چهارمحال و بختیاری ثبت‌نام نهایی انجام دادند، کما اینکه به اعتراضات داوطلبان در موعد مقرر رسیدگی شد.

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: تمهیدات لازم برای جمع‌آوری رأی در مناطق سخت‌گذر اندیشیده شده و از ظرفیت بالگرد برای این مهم استفاده می‌شود.

حسین‌میرزایی بیان کرد: در نهایت ۱۵۷ نفر در چهارمحال و بختیاری آماده هستند تا در انتخابات ۱۱ اسفندماه سال جاری با یکدیگر رقابت کنند.

وی تاکید کرد: همه تمهیدات لازم در چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده است تا برگزاری انتخابات با آمادگی کامل انجام شود.

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تا این لحظه با همه اقشار جامعه به جهت دستیابی به چهار راهبرد مشارکت، امنیت، رقابت و سلامت در استان جلسه برگزار شده است.

در فرشاد طهماسبی اظهار کرد: به گزارش تخلفات انتخاباتی به ویژه در فضای مجازی بعد از ۲۴ ساعت رسیدگی می‌شود.

وی افزود: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد کاهش ۸ درصدی تخلفات در ادارات، در بین مدیران و به‌ویژه در حوزه شهرداری‌ها بودیم.

دبیر کمیته حقوقی ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه گزارشات مردمی از تخلفات انتخاباتی ۳۴ درصد افزایش داشته است، گفت: بیشترین تخلف از سوی فضای مجازی رخ داده است.

طهماسبی عنوان کرد: طی هفت جلسه متخلفان انتخاباتی به دفتر بازرسی احضار و تذکرات لازم داده شد، همچنین برخی متخلفان به هیأت اجرایی تخلفات انتخاباتی فرستاده شدند و ۱۳ گزارش تخلف نیز به مراجع قضائی ارجاع شد که موارد در حال بررسی است.

کد مطلب 6033746

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