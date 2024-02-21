به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسین میرزایی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: به لحاظ اهمیت انتخابات یک سال قبل از برگزاری این رویداد برنامه‌ریزی برای برگزاری آن آغاز شد.



وی افزود: برابر با قانون، فرایندها و جداول انتخابات در چهارمحال و بختیاری به لحظه در حال به روزرسانی است و بعد از ابلاغ ستاد انتخابات کشور ستاد استانی در این استان نیز تشکیل شد.



رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حال حاضر در ۱۲ شهرستان و ۱۷ بخش استان ۲۹ هیأت اجرایی با حضور آحاد مردم و ریاست فرمانداران تشکیل شده است.



حسین‌میرزایی عنوان کرد: پیش ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی فرایند بعدی بود که در استان انجام شد و ۶۸۴ نفر از اقشار مختلف از سراسر استان اقدام به پیش ثبت نام کردند که در تاریخ ۴۴ ساله کل ادوار انتخابات مجلس بی‌سابقه بوده است.



وی خاطرنشان کرد: بعد از انجام فرایند پیش ثبت‌نام، ۳۷۰ نفر در چهارمحال و بختیاری ثبت‌نام نهایی انجام دادند، کما اینکه به اعتراضات داوطلبان در موعد مقرر رسیدگی شد.



رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: تمهیدات لازم برای جمع‌آوری رأی در مناطق سخت‌گذر اندیشیده شده و از ظرفیت بالگرد برای این مهم استفاده می‌شود.



حسین‌میرزایی بیان کرد: در نهایت ۱۵۷ نفر در چهارمحال و بختیاری آماده هستند تا در انتخابات ۱۱ اسفندماه سال جاری با یکدیگر رقابت کنند.



وی تاکید کرد: همه تمهیدات لازم در چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده است تا برگزاری انتخابات با آمادگی کامل انجام شود.



رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تا این لحظه با همه اقشار جامعه به جهت دستیابی به چهار راهبرد مشارکت، امنیت، رقابت و سلامت در استان جلسه برگزار شده است.



در فرشاد طهماسبی اظهار کرد: به گزارش تخلفات انتخاباتی به ویژه در فضای مجازی بعد از ۲۴ ساعت رسیدگی می‌شود.



وی افزود: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد کاهش ۸ درصدی تخلفات در ادارات، در بین مدیران و به‌ویژه در حوزه شهرداری‌ها بودیم.



دبیر کمیته حقوقی ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه گزارشات مردمی از تخلفات انتخاباتی ۳۴ درصد افزایش داشته است، گفت: بیشترین تخلف از سوی فضای مجازی رخ داده است.



طهماسبی عنوان کرد: طی هفت جلسه متخلفان انتخاباتی به دفتر بازرسی احضار و تذکرات لازم داده شد، همچنین برخی متخلفان به هیأت اجرایی تخلفات انتخاباتی فرستاده شدند و ۱۳ گزارش تخلف نیز به مراجع قضائی ارجاع شد که موارد در حال بررسی است.