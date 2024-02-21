به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو ترکیب نهایی تیم ملی شیرجه برای حضور در مسابقات قهرمانی رده های سنی آسیا را اعلام کرده بود با این حال طبق خروجی آخرین نشست کمیته فنی فدراسیون، این ترکیب دستخوش تغییراتی شده است.

بر این اساس از ترکیب ۶ نفره ای که برای اعزام به مسابقات رده های سنی آسیا نهایی شده بود، یک نفر کنار گذاشته شده است. عرشیا کوهی بازیکنی است که با تصمیم کمیته فنی از ترکیب اعزامی خط خورده است.

امید حدیقی مسوول کمیته فنی شیرجه در گفت و گو با خبرنگار مهر با تایید این موضوع گفت: مسایل فنی تنها دلیل این موضوع است. طبق ارزیابی هایی که از وضعیت بازیکنان در لیگ داشتیم، کوهی شرایط اعزام را نداشت به همین دلیل با وجود قرار گرفتن در ترکیب نهایی تیم ملی، وی را کنار گذاشتیم.

مسوول کمیته فنی شیرجه تاکید کرد که بازیکن جدیدی جایگزین وی نشده است.

بدین ترتیب تیم ملی شیرجه با ترکیبی متشکل از علی سفری، سام واژیر، کیومرث اصلانی، آیدین نصرتی و صدرا علیزاده عازم محل برگزاری رقابت های قهرمانی رده های سنی در فیلیپین می شود. این اعزام جمعه انجام می شود.

مسابقات قهرمانی رده های سنی آسیا در رشته شیرجه ۷ اسفند در کلارک فیلیپین آغاز شده و تا ۱۱ اسفند ادامه دارد.

شهنام نظرپور و مجتبی ولی‌پور مربیان تیم اعزامی ایران هستند.