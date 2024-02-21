حمایت از تولیدکننده ضرورتی برای توسعه اقتصادی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خانجانی موقر در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان همدان با بررسی دو طرح اقتصادی مجتمع فردای همیشه بهار و شهرک گلخانه‌ای گنبد، با اشاره به اینکه بخشی از اقتصاد استان بر محوریت محصولات کشاورزی و باغی است، گفت: بنابراین ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری شده برای این محصولات و جلوگیری از خام فروشی ضرورتی انکار ناپذیر است تا هم تولیدکننده منبع درآمدی داشته باشد و هم فرصت‌های شغلی بیشتری برای جوانان مهیا شود.

وی اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور و نوسانات بازار به گونه‌ای است که هر لحظه امکان اتفاقات پیش بینی نشده برای زمین خوردن تولیدکننده وجود دارد، از این رو انتظار می‌رود بانک‌ها در ارائه تسهیلات، مهلت دوران مشارکت و تصویب تسهیلات تکمیلی بیش از این همراه تولیدکنندگان باشد.

کوتاهی مسؤولان در رفع موانع ایجاد شهرک گلخانه‌ای گنبد ملایر قابل قبول نیست

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان همدان نیز در ادامه گفت: زمانی که زمین مورد نیاز برای راه اندازی شهرک گلخانه‌ای در گنبد موجود و سرمایه گذارانی هم به جد پیگیر ماجرا هستند، کوتاهی و کم کاری متولیان امر در رفع موانع موجود معنایی ندارد.

حجت الاسلام پیرمحمد احمدوند قائم مقام رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه از ظرفیت‌های موجود برای تولید و آبادانی باید بهره گرفت، گفت: ضروری است با هر آنچه در ایجاد موانع و اخلال در نظام اقتصادی کشور وارد شده، برخورد شود.

وی عنوان کرد: زمانی که زمین مورد نیاز برای راه اندازی شهرک گلخانه‌ای در گنبد موجود و سرمایه گذارانی هم به جد پیگیر ماجرا هستند، کوتاهی و کم کاری متولیان امر در رفع موانع موجود معنایی ندارد.