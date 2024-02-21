افتتاح ۵ شرکت فناورانه تجهیزات پزشکی در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سید حیدر محمدی ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح پنج شرکت فناورانه در حوزه تجهیزات پزشکی در منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت: امروز پنج شرکت تولیدی دانش بنیان و غیر دانش بنیان محصولات پزشکی مصرفی موردنیاز مراکز درمانی در این منطقه افتتاح شد.

وی تصریح کرد: چند سالی است که شتاب ما در حوزه تولید تجهیزات پزشکی بالاست و در این راستا امروز دو شرکت تولید کننده مستقل تروکارهای لاپاراسکوپی در این منطقه افتتاح شدند که با تولید همه اجزای تولیدی این تروکارها بخش بزرگی از نیازهای ما به این محصولات را مرتفع می‌کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه بسیاری از ابزارهای موردنیاز برای استفاده در عمل‌های جراحی در همین مجموعه‌ها تولید می‌شود، مطرح کرد: امروز یکی از مجموعه‌های بزرگ تولیدکننده لوازم مصرفی دندانپزشکی نیز افتتاح شد که محصولات را به صورت دانش بنیان و با کیفیت بالا تولید می‌کند.

محمدی با اشاره تکنولوژی و کیفیت بالای تجهیزات و ملزومات تولیدی در این مجموعه‌ها بیان کرد: بیشتر شرکت‌های این حوزه توانایی صادرات محصولات خود به کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه ای را دارند. بخشی از آنها نیز تاییدیه اتحادیه اروپا را اخذ کرده اند و برخی دیگر در حال اخذ آن هستند.

وی با بیان اینکه این موضوع مسیر پیشرفت و ارتقای ما در حوزه سلامت را نشان می‌دهد، از آغاز اجرای طرح دارو رسانی درب منازل از سال گذشته به صورت آزمایشی خبر داد و افزود: در دهه مبارک فجر، توسعه این طرح در کل کشور آغاز شده و اکنون آئین نامه مربوطه آماده ابلاغ است.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه به محض ابلاغ آئین نامه این طرح به صورت پایلوت در یک استان آغاز می‌شود و به تدریج در کل کشور توسعه می‌یابد، اظهار کرد: مسؤولیت دارورسانی به صورت کامل با وزارت بهداشت بوده و ذینفعان این موضوع حوزه سلامت است که نظر آن نیز اخذ شده است.