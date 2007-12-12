به گزارش خبرگزاری مهر از جاکارتا ، در این جلسه و بعد از پایان گزارش اعضا ، "داتوک ازمان اوجانگ" رئیس دوره اخیر اوآنا و مدیر عامل خبرگزاری برناما مالزی به طور رسمی ریاست این اتحادیه را به دکتر "احمد مخلص یوسف" مدیر عامل خبرگزاری آنتارا اندونزی تحویل داد.

همچنین خبرگزاری های برناما از مالزی، ایتارتاس از روسیه، ایرنا از ایران و شینهوا از چین به عنوان نواب رئیس اتحادیه اوآنا انتخاب شدند.ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی با 73 سال سابقه فعالیت یکی از فعال ترین و موثرترین اعضای اوآنا محسوب می شود.



علاوه بر 5 عضو هیات رئیسه ، خبرگزاری پی تی آی از هند، یونهاپ از گره جنوبی، کیودو از ژاپن، کونا از کویت، آذر تاک از آذربایجان و خبرگزاری ویتنام به عنوان شش عضو دیگر کمیته اجرایی اوآنا انتخاب شدند.علاوه بر این خبرگزاری های آناتولی، ایرنا، برناما، ایتارتاس، کیودو و پی تی آی به عنوان اعضای گروه فنی و خبری برگزیده شدند.

در ادامه جلسه امروز مجمع عمومی اوآنا برای میزبانی نشست سال 2010 مجمع عمومی رای گیری شد که از میان ایرنا و خبرگزاری آناتولی ترکیه ، آناتولی به عنوان میزبان نشست سه سال آینده انتخاب شد. از سوی دیگر خبرگزاری آذرتاک آذربایجان نیز به عنوان میزبان سال آینده سی امین نشست کمیته اجرایی اوآنا در باکو معرفی شد. میزبان سی و یکمین نشست کمیته اجرایی نیز عصر امروز انتخاب می شود.

لازم به یادآوری است که نشست های کمیته اجرایی اوآنا به طور سالانه و نشست های مجمع عمومی هر 3 سال یکبار برگزار می شود.قرار است در نشست عضر امروز و با انتشار بیانیه جاکارتا سیزدهمین نشست مجمع عمومی اتحادیه خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه به کار خود پایان دهد.

اتحادیه اوآنا در سال 1961 به ابتکار یونسکو شکل گرفت و هدف از شکل گیری آن اطمینان بخشی به تبادل آزاد و مستقیم اخبار بین خبرگزاری های معتبر منطقه آسیا و اقیانوسیه بود. این منطقه بیش از نیمی از جمعیت جهان را تحت پوشش خود قرار داده است.

اوآنا هم اکنون 41 خبرگزاری از 34 کشور را به عنوان اعضای رسمی مجمع عمومی خود در عضویت دارد. کشورهای عضو اوآنا حدود 56 درصد تولید ناخالص جهان ، حدود 50 درصد تجارت و بیش از 60 درصد حجم ترابری هوایی دنیا را در اختیار خود دارند.

