به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله دهدشت پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۳ هزار و ۵۳۳ شعبه اخذ رأی در استان آماده سازی شده است.

دهدشت افزود: از مجموع این تعداد شعبه اخذ رأی ۲ شعبه ویژه اقلیت‌های مذهبی در استان برای انتخابات یازدهم اسفند ماه آماده سازی شده است.

وی ادامه داد: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه یازدهم اسفند ماه در استان فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، استان خوزستان ۶ نماینده در مجلس خبرگان رهبری و ۱۸ نماینده در مجلس شورای اسلامی است.