محمد شریف، وکیل مدافع مسعود حیدری، مدیرعامل سابق خبرگزاری ایلنا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، گفت: امیدوارم تجمیع پرونده های اتهامی موکل صورت گرفته باشد و در این جلسه رسیدگی، موجبات فیلترینگ خبرگزاری مزبور رفع شود تا ایلنا بار دیگر قادر به ارائه خدمات به جامعه شود.

گفتنی است، پیش از این اولین جلسه رسیدگی به پرونده خبرگزاری ایلنا روز هشتم مهر ماه در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسینیان برگزار شد و طی آن نماینده مدعی العموم به قرائت کیفرخواست صادره علیه حیدری پرداخت و سپس شاکیان پرونده و نیز مدیرعامل سابق ایلنا و شریف وکیل مدافع حیدری به بیان مطالب خود پرداختند.

اتهامات مطرح شده در پرونده خبرگزاری ایلنا "نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی و اضرار به غیر" موضوع شکایات وزارت علوم، دانشگاه امیر کبیر و حنیف حسین ستاریان، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه عنوان شده است.