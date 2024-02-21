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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۴۲

کشفیات موادمخدر پلیس بافت ۷۰ درصد افزایش یافت

کشفیات موادمخدر پلیس بافت ۷۰ درصد افزایش یافت

کرمان_ فرمانده انتظامی شهرستان بافت از افزایش۷۰ درصدی کشفیات انواع موادمخدر در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدجواد آرامون، ظهرچهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: این فرماندهی در راستای برقراری نظم و امنیت و برخورد با سوداگران مرگ در حوزه استحفاظی، با تلاش بی وقفه پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری واحدهای گشتی کلانتری و پاسگاههاموفق به افزایش کشف انواع موادمخدر شده است.

وی افزود: در این راستا کشف انواع موادمخدر افزایش ۷۰ درصدی داشته و دستگیری معتادین متجاهر افزایش ۷۵ درصدی، دستگیری خرده فروشان افزایش ۶۰ درصدی و در خصوص دستگیری قاچاقچیان موادمخدر و باندهای منهدم شده نیز ۵۰ درصد افزایش داشته ایم.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی همکاران در سطح شهرستان در راستای برقراری نظم و امنیت و همچنین رضایتمندی همشهریان ۲۰ منطقه پاکسازی و ۱۸۹ سارق دستگیر ،۲۱ باب مغازه و منزل مسکونی متخلف پلمب و یک تن و ۶۶۹ کیلو انواع مواد مخدر کشف شده است.

فرمانده انتظامی بافت کشف بیش از ۱۷ هزار لیتر انواع سوخت قاچاق، توقیف ۵۳۱ دستگاه خودرو و۱۴۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف را از دیگردستآوردهای خادمان نظم و امنیت مردم برشمرد و خاطرنشان کرد: پلیس بنا به وظیفه ذاتی در راستای پیگشیری و کشف جرایم به طور شبانه روزی تلاش می‌کند، اما در این بین لازم است شهروندان نیز با مراقبت بیشتر از اموال شخصی خود یاریگر پلیس باشند.

کد مطلب 6033855

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 1
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      مبارکش باشه
    • طیب زاده IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 1
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      درود بر سبزپوشان سلحشور خدا قوت کاش مسئولین امر کمی از جانفشانی های این عزیزان مطلع بودند که این همه خدمات و کشفیات حاصل تلاشهای شبانه روزی وازجان گذشتگی این بزرگواران هست ولی حقوق و مزایا کمتراز یک پاکبان عزیز به ایشان داده میشود امیدوارم قدر نعمت سلامتی رابدانیم و مسیولین امر ازخواب غفلت بیدار شون
    • IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      زنده باد سرباز وطن....در هر لباس..ی مقدار تو ادارات کار ملت و ارباب رجوع زودتر و بدون پارتی کلن دولت ها انجام بدن و نظارت و بازرسی باشه ایران‌ جانم ایران وطنم این خاک پاک سرشتان هست.
    • ابی NL ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      3 0
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      همش از فقر و گرسنگی

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