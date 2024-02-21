تبلیغ کتاب استاد پیشکسوت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دانشگاه MIT

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، «کتاب تنش‌های حرارتی در صفحه‌ها و پوسته‌ها» که برای اولین بار توسط پروفسور محمدرضا اسلامی استاد پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تالیف شد، دانشگاه ام آی تی(MIT) اقدام به تبلیغ این کتاب کرد.

کتاب «تنش‌های حرارتی در صفحه‌ها و پوسته‌ها» در ۸ فصل، بررسی دقیقی از آنالیز تانسور، تنش‌های حرارتی در صفحات مستطیلی و دایره‌ای، همراه با مجموعه‌ای از پوسته‌ها را ارائه می‌کند که می تواند نیاز مخاطبان مختلفی از جمله دانشجویان، محققان و دانشمندان در هر دو بخش صنعتی و دولتی، همچنین مهندسان متخصص در مهندسی مکانیک، هوافضا و عمران را برآورده کند.

در فصل ۵ این کتاب راه حل‌های تحلیلی برای بارهای حرارتی متنوعی که بر پوسته‌های استوانه‌ای، کروی و مخروطی تاثیر می گذارند، معرفی شده است.

در فصل‌های ۶ و ۷ کتاب «تنش‌های حرارتی در صفحه‌ها و پوسته‌ها» به حوزه پیچیده کوپل پرداخته شده ؛ به ویژه در صفحات و پوسته‌های تحت بارهای ضربه ای می پردازد.

فصل ۸ این کتاب نیز به بررسی ارتعاشات وابسته به حرارت در ورق و پوسته می پردازد.

پروفسور اسلامی دانش آموخته دکتری از دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، باتون روژ ایالات متحده در سال ۱۹۷۳ است.

پروفسور اسلامی بیش از ۵۵۰ مقاله فنی دارد. همچنین ۵ کتاب با اسپرینگر در زمینه‌های تنش‌های حرارتی، عناصر محدود، کمانش و پس کمانش تیرها، صفحات و پوسته‌ها منتشر کرده است.