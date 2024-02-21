دولت سیزدهم در تلاش برای خدمات دهی بیشتر به عشایر تفتان

به گزارش خبرنگار مهر، نادر ابراهیمی صبح امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از مناطق عشایری تفتان جنوبی، به خبرنگار مهر، افزود: عشایر منطقه تفتان از سالهای دور تاکنون، نقش مهمی در تولید و خدمات دهی به مردم خاش، تفتان و شهرهای سیستان و بلوچستان داشتهاند.
وی ادامه داد: عشایر تفتان تاکنون گوشت، شیر و لبنیات و سایر فرآوردههای دامی، داروهای گیاهی و بسیاری از نیازهای مردم استان را تأمین کردهاند.
وی اظهار کرد: دولت سیزدهم برای تأمین آرد، سوخت، آب شرب و سایر خدمات بهداشتی، آموزشی و فرهنگی عشایر تلاش میکند و با نگاه بلند استاندار سیستان و بلوچستان و مجموعه شورای اداری شهرستان گامهای مهمی برای رفع مشکلات این قشر برداشته میشود.
وی خاطر نشان کرد، در راستای حمایت از تولیدکنندگان و نیز تأمین نیازهای عشایر سخت کوش، طی امروز چهار دستگاه تنور گازی و چهار بسته داروی دامی و سم میان چهار خانوار عشایری منطقه توزیع شد.
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