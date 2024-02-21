به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میرزاده با بیان اینکه سهمیه کانون‌های خدمت رضوی هر استان برای برپایی این جشن بزرگ مشخص شده است، اظهار کرد: در همین راستا به همت خادمیاران آستان قدس رضوی، نقاط مختلف ایران اسلامی از سوم تا هفتم اسفندماه مقارن با ۱۲ تا ۱۶ شعبان المعظم به مدت ۵ روز غرق در شور و سرور مهدوی خواهد شد.

مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی از برپایی یک هزار و ۱۹۰ جشن مهدوی در استان‌های مختلف کشور به مناسبت یک هزار و یک صدو نودمین سالروز میلاد با سعادت امام زمان (عج) و ایام نیمه شعبان امسال به همت خادمیاران آستان قدس رضوی خبر داد.

وی مراکز پیشنهادی برای اجرای این پویش را شامل مساجد، حسینیه‌ها و تکایا، آسایشگاه جانبازان، مدارس، دانشگاه‌ها، خانه سالمندان، مراکز توانبخشی، بیمارستان‌ها، بوستان‌ها، کتابخانه‌ها، گلزارهای شهدا، آرامستان‌ها و معابری که به نام شریف امام زمان (عج) نام گذاری شده اند دانست و بیان کرد: برگزاری مراسم جشن میلاد، دعا و نیایش، برپایی ایستگاه‌های صلواتی، پاسخگویی به شبهات مهدویت، راه‌اندازی کاروان‌های شادی، برپایی ایستگاه نقاشی با موضوع مهدویت، اجرای و پخش سرودهای مهدوی، ذبح قربانی و عقیقه و توزیع میان نیازمندان، ارائه خدمات مشاوره، برگزاری شب شعر مهدوی، برگزاری اردوی جهادی، توزیع بسته‌های معیشتی، ایستگاه کتابخانه مهدوی و …در زمره مهم‌ترین برنامه‌های تدارک دیده شده برای این پویش است.