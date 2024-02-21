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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۱۸

به همت خادمیاران آستان قدس رضوی؛

یک هزار و ۱۹۰ جشن مهدوی در کشور به مناسبت نیمه شعبان برپا می‌شود

یک هزار و ۱۹۰ جشن مهدوی در کشور به مناسبت نیمه شعبان برپا می‌شود

مشهد- مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی از برپایی یک هزار و ۱۹۰ جشن مهدوی در استان‌های مختلف کشور به مناسبت نیمه شعبان امسال به همت خادمیاران آستان قدس رضوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میرزاده با بیان اینکه سهمیه کانون‌های خدمت رضوی هر استان برای برپایی این جشن بزرگ مشخص شده است، اظهار کرد: در همین راستا به همت خادمیاران آستان قدس رضوی، نقاط مختلف ایران اسلامی از سوم تا هفتم اسفندماه مقارن با ۱۲ تا ۱۶ شعبان المعظم به مدت ۵ روز غرق در شور و سرور مهدوی خواهد شد.

مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی از برپایی یک هزار و ۱۹۰ جشن مهدوی در استان‌های مختلف کشور به مناسبت یک هزار و یک صدو نودمین سالروز میلاد با سعادت امام زمان (عج) و ایام نیمه شعبان امسال به همت خادمیاران آستان قدس رضوی خبر داد.

وی مراکز پیشنهادی برای اجرای این پویش را شامل مساجد، حسینیه‌ها و تکایا، آسایشگاه جانبازان، مدارس، دانشگاه‌ها، خانه سالمندان، مراکز توانبخشی، بیمارستان‌ها، بوستان‌ها، کتابخانه‌ها، گلزارهای شهدا، آرامستان‌ها و معابری که به نام شریف امام زمان (عج) نام گذاری شده اند دانست و بیان کرد: برگزاری مراسم جشن میلاد، دعا و نیایش، برپایی ایستگاه‌های صلواتی، پاسخگویی به شبهات مهدویت، راه‌اندازی کاروان‌های شادی، برپایی ایستگاه نقاشی با موضوع مهدویت، اجرای و پخش سرودهای مهدوی، ذبح قربانی و عقیقه و توزیع میان نیازمندان، ارائه خدمات مشاوره، برگزاری شب شعر مهدوی، برگزاری اردوی جهادی، توزیع بسته‌های معیشتی، ایستگاه کتابخانه مهدوی و …در زمره مهم‌ترین برنامه‌های تدارک دیده شده برای این پویش است.

کد مطلب 6033871

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