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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۴۴

فرمانده انتظامی شیراز اعلام کرد؛

خودکشی قاتل در آرایشگاه زنانه شیراز

خودکشی قاتل در آرایشگاه زنانه شیراز

شیراز-فرمانده انتظامی شیراز گفت: مردی ۴۷ ساله که با اسلحه کلت کمری، به سمت همسر سابق خود تیراندازی کرده بود به زندگی خودش پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج شجاعی گفت: حدود ساعت ۱۸ روز گذشته طی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از محله‌های شهرستان شیراز، بلافاصله مأموران انتظامی کلانتری ۱۹ بوستان شیراز در محل حاضر شدند.

وی ادامه داد: در بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد مردی با یک قبضه اسلحه کلت کمری با ورود به یک آرایشگاه زنانه، به سمت همسر سابق ۵۰ ساله‌اش که در آنجا مشغول کار بوده است تیراندازی و سپس به سمت سر خودش، شلیک می‌کند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه مجروحین توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند، ادامه داد: قاتل به علت شدت جراحت وارده در بیمارستان فوت و مقتول تحت مداوا قرار دارد.

سرهنگ شجاعی با بیان اینکه علت درگیری در حال بررسی می‌باشد، گفت: جسد قاتل برای بررسی‌های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل و پرونده تشکیل و تحویل پلیس آگاهی شد.

کد مطلب 6033882

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