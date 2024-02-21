نفرات برتر جشنواره ملی ایده پردازی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمودی فر اظهار کرد: فراخوان جشنواره ایده پردازی «ایده‌ای برای فردا» با موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی در قالب طرح و ایده (فرهنگی، هنری و اجتماعی) در آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: این فراخوان با موضوع حمایت از بنیان خانواده و جوانی جمعیت، اصلاح نگرش تک فرزندی و پیامدهای ناشی از آن، ارائه راهکارهای خلاقانه و نوآورانه جهت تشویق به ازدواج آسان به علاقمندان معرفی شد.

وی بیان کرد: پس از اتمام مهلت ارسال طرح‌ها و بررسی‌های لازم از مجموع آثار رسیده به دبیرخانه ۱۰۳ طرح مرتبط با موضوع فراخوان از ۱۷ استان به مرحله داوری راه یافت.