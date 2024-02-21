  1. استانها
  2. مرکزی
۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۳۸

مدیر کل ارشاد مرکزی:

نفرات برتر جشنواره ملی ایده پردازی معرفی شدند

نفرات برتر جشنواره ملی ایده پردازی معرفی شدند

اراک- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: نفرات برتر جشنواره ملی ایده پردازی با موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمودی فر اظهار کرد: فراخوان جشنواره ایده پردازی «ایده‌ای برای فردا» با موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی در قالب طرح و ایده (فرهنگی، هنری و اجتماعی) در آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: این فراخوان با موضوع حمایت از بنیان خانواده و جوانی جمعیت، اصلاح نگرش تک فرزندی و پیامدهای ناشی از آن، ارائه راهکارهای خلاقانه و نوآورانه جهت تشویق به ازدواج آسان به علاقمندان معرفی شد.

وی بیان کرد: پس از اتمام مهلت ارسال طرح‌ها و بررسی‌های لازم از مجموع آثار رسیده به دبیرخانه ۱۰۳ طرح مرتبط با موضوع فراخوان از ۱۷ استان به مرحله داوری راه یافت.

کد مطلب 6033897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها