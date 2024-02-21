برگزاری مانور اسکان هلال احمر شمیرانات در منطقه یک تهران

به گزارش خبرنگار مهر، جمال شریفی ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری مانور اسکان جمعیت هلال احمر شمیرانات که در منطقه یک تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کارگروه تخصصی امداد و نجات و آموزش همگانی یکی از مهمترین کارگروههای مهم در زمینه خدمات رسانی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی، غیر طبیعی و آمادگی هرچه بهتر و منسجمتر در مواجه با بحران و سوانح است اظهار کرد: مانور اسکان اضطراری فرصتی برای نمایش توان عملیاتی عوامل امدادی و کارگروههای امداد و نجات شامل مجموعه جمعیت هلال احمر، سازمان مدیریت بحران، آتش نشانی و خدمات ایمنی، نیروی انتظامی، اورژانس ١١۵، شبکه بهداشت و درمان است.
وی گفت: در این مانور که با حضور ۴ تیم عملیاتی اسکان اضطراری، از واحد امداد و نجات جمعیت هلال احمر شمیرانات برگزار شد، اقداماتی نظیر برقراری نظم، امنیت و آرامش، اسکان تخلیه شدگان، برپایی اردوگاه و ارائه خدمات امدادی به آسیب دیدگان فرضی پیش بینی شد.
شریفی از بررسی و تدقیق نقش و شرح وظایف سازمانها و نهادهای مسئول در مدیریت بحران کلان شهر تهران در زمینه اسکان اضطراری و ظرفیت سنجی مکانهای اسکان اضطراری در شهر تهران خبر داد و افزود: کارکرد اختصاصی امداد و نجات و اسکان در برنامه پاسخ ملی شامل فعالیتهای آمادگی و عملیات پاسخ بر اساس قانون مدیریت بحران کشور، به جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است و سایر دستگاهها به عنوان همکار، معرفی شدهاند.
رئیس جمعیت هلال احمر شمیرانات همچنین بر لزوم همافزایی ظرفیتهای موجود در ستادهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بهرهگیری عملیاتی از ظرفیت نیروهای داوطلب مردمی در زمینه اسکان اضطراری و پیشبینی تمهیدات لازم برای آمادگی و مقابله با حوادث احتمالی تأکید و عنوان کرد: با توجه به انبوه آسیبدیدگان بیخانمان و شهروندان در معرض خطر در حوادث فراگیر بهویژه زلزله و همچنین حجم خدمات امدادرسانی مورد نیاز و اسکان اضطراری شهروندان در زمان بحران، این تمرین با هدف احصاء نیازها و مقایسه با وضع موجود به منظور تعیین کمبودها در زمینه اسکان اضطراری شهروندان در شرایط بحرانی، برگزار شد.
نظر شما