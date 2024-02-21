مشارکت در انتخابات تضمین کننده دوام و انسجام جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن کریمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مسؤولان هیأتهای مذهبی استان مرکزی اظهار کرد: مردم ایران اسلامی بصیر، هوشیار و مهمترین سرمایه اجتماعی نظام اسلامی هستند که باید قدردان آنها بود چرا که در صحنههای مختلف همپای مسؤولان در راستای اقتدار ایران اسلامی همواره در صحنه حضور دارند.
فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: نهضت ما نشأت گرفته از عاشورا و ادامه مسیر عاشورا و کربلاست به طور حتم اگر این نهضت نبود با هر کدام از این توطئههایی که در این ۴۵ سال از جنگ تحمیلی تا جنگ ترکیبی دشمن علیه ما انجام داده شکست خورده بودیم.
سردار کریمی با تاکید بر اینکه امامین انقلاب مردم را شناخته و مردم نیز همواره لبیک گفتهاند، افزود: مردم با اقتدار پای انقلاب ایستادهاند و این نشأت گرفته از معنویت و تعهد دینی ملت بزرگ ایران است.
وی با اشاره به انتخابات پیشرو و تاکید بر حضور حداکثری گفت: شرکت در انتخابات همچون انجام یک عملیات است که در صحنه بینالمللی اثرگذار و در صحنه داخلی نیز تضمین کننده دوام، قوام و انسجام جامعه است.
فرمانده سپاه روحالله حضور حداکثری مردم در انتخابات را ضروری دانست و گفت: دشمن در تلاش است با تحریمها و نفوذ در منطقه، اقتدار، نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرد و امنیت جامعه را به مخاطره بیاندازد و این مهم باید مورد توجه ویژه باشد که دشمن قابل اعتماد نیست وبا ظاهرسازی به دنبال یارگیری است.
سردار کریمی با اشاره به اینکه بر اساس قانون اساسی، انتخابات حق هر ایرانی است، افزود: یکی از دستاوردهای انقلاب مردم سالاری دینی است که همواره به جهانیان اثبات شده و امنیت و استقلال با وجود مردم معنا پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: به طور حتم مردم با حضور خود رشد سیاسی جامعه را به دشمنان نشان میدهند و تمام توطئههای دشمن را خنثی میکنند.
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