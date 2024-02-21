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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۱۲

رییس تبلیغات اسلامی بیجار:

دعوت مردم به مشارکت در انتخابات یک وظیفه همگانی است

دعوت مردم به مشارکت در انتخابات یک وظیفه همگانی است

بیجار-رییس تبلیغات اسلامی بیجار گفت: مشارکت در انتخابات اهمیت زیادی دارد و دعوت مردم در این رویداد بزرگ سیاسی یک وظیفه همگانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان بعداز ظهر چهارشنبه در جلسه توجیهی حضور حداکثری در انتخابات که با حضور اعضای هیئات مذهبی و مؤسسات و خانه‌های قرآن در بیجار برگزار شد اظهار کرد: هیئات مذهبی نقش مهمی در جامعه دارند و طبق منویات رهبری هیأت مذهبی کانون جهاد تبیین هستند.

وی افزود: مشارکت مردم در انتخابات از اهمیت زیادی برخوردار است و زمینه ساز پیشرفت کشور است.

حجت الاسلام جمادیان تاکید کرد: هیئات مذهبی، مؤسسات و خانه‌های قرآن با توجه به ظرفیت و پتانسیلی که دارند می‌توانند زمینه ساز افزایش مشارکت در انتخابات شوند.

وی عنوان کرد: مقام معظم رهبری در ابتدای امسال به انتخابات ۱۱ اسفندماه اشاره و چهار مؤلفه مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت را مورد تأکید قرار دادند که نشانگر اهمیت انتخابات امسال است.

رئیس تبلیغات اسلامی بیجار به ضرورت جهاد تبیین اشاره کرد و گفت: دشمن از طریق روش‌های مختلف از جمله فضای مجازی، رسانه‌های تصویری، ماهواره‌ای، اینترنت و سایر تلاش دارد توفیقات نظام را وارونه و مشکلات موجود را چندین برابر نشان دهد تا ناامیدی را بین مردم القا کند.

حجت الاسلام جمادیان خاطر نشان کرد: ما وظیفه داریم تا با جهاد تبیین در راستای افزایش مشارکت مردم در انتخابات تلاش کنیم و زمینه پیشرفت کشور را فراهم کنیم.

کد مطلب 6033938

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